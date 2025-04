(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 M.O. SBARDELLA (FDI): MINACCIA CONTRO MELONI ATTACCO ALLA DEMOCRAZIA

“Quanto accaduto oggi a Milano è semplicemente vergognoso. La scritta “Spara a Giorgia”, apparsa sulla vetrina di una banca durante un corteo, è un atto criminale, gravissimo, che supera ogni limite. Non si tratta più di protesta: è istigazione alla violenza, è odio puro, è barbarie. Attaccare con una minaccia di morte il Presidente del Consiglio è un gesto da condannare senza se e senza ma. Chi lo ha scritto, chi lo giustifica, chi fa finta di non vedere, è complice. Questa non è libertà di espressione. È intimidazione, è violenza politica, è un attacco vile alla democrazia. Chiunque abbia ancora un minimo di senso civico dovrebbe indignarsi e prendere le distanze. A Giorgia Meloni va la nostra totale solidarietà. Non possiamo accettare che il confronto politico venga trasformato in un campo di odio e minacce”. Lo dice Luca Sbardella, deputato di Fratelli d’Italia.

