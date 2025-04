Dodik: “Il popolo serbo ha la Serbia, la parola serba più importante oggi”

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

Il presidente della Republika Srpska, Milorad Dodik, ha partecipato alla cerimonia patriottica “Ne odustajemo od Srbije” (“Non rinunceremo alla Serbia”) tenutasi a Belgrado, durante la quale ha ribadito il valore centrale dell’unità nazionale e del legame indissolubile tra il popolo serbo e la Serbia.

Dodik ha elogiato l’iniziativa come un momento di grande coesione, definendo la Serbia una “magnifica patria” e un punto di riferimento fondamentale in tempi difficili.

“Siamo qui per dimostrare unità e volontà, per preservare il nostro popolo. La Serbia deve stabilizzarsi. Siamo qui per sostenere gli sforzi del presidente Aleksandar Vučić in questi tempi instabili che il mondo sta attraversando.”