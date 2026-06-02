(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2026 - "L'accordo sul regolamento rimpatri raggiunto a Bruxelles è un passo ulteriore nella giusta direzione e giunge al termine di un percorso complesso. Sin dal suo insediamento nell'autunno 2022 questo Governo, in particolare grazie all'azione dei Ministri Tajani e Piantedosi, ha preteso che la questione della gestione dei flussi migratori fosse tra i temi al centro dell'agenda comunitaria: ormai registriamo, con soddisfazione, un deciso cambio di passo, con un reale coinvolgimento europeo e una condivisione di responsabilità, solidarietà e oneri. Oggi l'Italia, nel contesto UE, è protagonista e indica la rotta, grazie a un lavoro basato non su slogan ma su proposte concrete ed efficaci , diplomazia e collaborazione internazionale. Al 1 giugno 2026 abbiamo registrato 11.630 arrivi irregolari, a fronte di 23.368 dello stesso periodo del 2025: i numeri ufficiali, meglio di ogni narrazione di parte, confermano l' efficacia dell'azione in corso". Lo dichiara il deputato Alessandro Battilocchio, responsabile del dipartimento Immigrazione di Forza Italia.
MIGRANTI. BATTILOCCHIO (FI): ACCORDO SU RIMPATRI E’ PASSO ULTERIORE IN GIUSTA DIREZIONE
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