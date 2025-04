(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

MIC, BALDELLI (FDI): CONDANNA PER ATTI INTIMIDATORI A GIULI

“Esprimo la più ferma condanna per i ripetuti atti vandalici e intimidatori che hanno colpito il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e la sua famiglia. È inaccettabile dover subire simili aggressioni da parte di chi lavora con dedizione per il bene del Paese. Evidentemente il ministro sta agendo su un sistema incancrenito da anni di dominio incontrastato della sinistra e questo dà fastidio. Esprimo piena solidarietà a Giuli e alla sua famiglia e sono certo che il ministro procederà sulla strada tracciata e non si farà certo intimidire da qualche orfano della sinistra”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli.

