(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Roma, M5S: “Ieri incontro con i cittadini su malamovida Mun. III, istituzioni siano presenti a tavolo 14 aprile”

“Come Movimento 5 Stelle ieri abbiamo partecipato all’assemblea pubblica organizzata dai residenti di Città Giardino e dal Comitato Salviamo piazza Sempione, per discutere della movida selvaggia che affligge il quartiere e il Terzo Municipio nel complesso. Da tre anni ci occupiamo di questo tema, che include quelli del diritto al sonno, del decoro, della sicurezza e degli accessi alle abitazioni dei residenti. Dopo l’ennesimo disagio verificatosi domenica 30 marzo, che ha visto un fiume di persone occupare viale Gottardo dal pomeriggio sino alle cinque di mattina, abbiamo deciso di ricorrere a strumenti più incisivi. Per questo abbiamo chiesto la convocazione del Tavolo permanente sulle attività serali e notturne a Montesacro, anche perché la partecipazione dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine a questi incontri ha spesso portato a interventi concreti. Il tavolo si terrà il 14 aprile: chiediamo alle istituzioni la massima partecipazione, anche perché mentre noi ieri ascoltavamo i cittadini, il Presidente Marchionne era impegnato a discutere di commercio con quella che dovrebbe essere una forza di opposizione. È il momento di prendere provvedimenti per rendere nuovamente vivibile il nostro territorio”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, e i consiglieri M5S del Terzo Municipio, Dario Quattromani e Marina Battisti.