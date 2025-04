Cs – Ue: Mattia (Pd), no destra a panchina per David Sassoli

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

*Ue: Mattia (Pd), no destra a panchina per David Sassoli*

*Respinta alla Pisana adesione a campagna “Panchine europee in consiglio

regionale e in ogni città”*

“La maggioranza di destra della Giunta Rocca è riuscita a dire di no

persino alla mozione, che ho discusso oggi in Consiglio regionale, che

proponeva, tra le altre cose, di dedicare a David Sassoli una delle due

panchine Ue da apporre rispettivamente davanti alle sedi del Consiglio

regionale e della Giunta”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio,

Eleonora Mattia.

“La mozione proponeva più in generale l’adesione della Regione Lazio alla

campagna ‘Panchine europee in ogni città’, promossa dal Movimento

Federalista Europeo, con l’obiettivo di farne un simbolo per coinvolgere i

giovani, favorire un senso di appartenenza all’Unione Europea e veicolare

tra i cittadini i temi del federalismo europeo a livello locale. – spiega

Mattia – Pensavamo che lo stralcio dei valori del Manifesto di Ventotene da

parte della premier Meloni in Parlamento fosse stato un grave scivolone

istituzionale e invece prendiamo atto che anche in Regione Lazio, con il

voto di contrario di oggi, la destra dimostra di essere spudoratamente

coerente nel suo spirito antieuropeista”.

