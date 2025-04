(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 08 April 2025 MAGISTRATURA ONORARIA, IAIA (FDI): “CON LA RIFORMA RESTITUITA LA GIUSTA DIGNITÀ AI MAGISTRATI ONORARI”.

La riforma della magistratura onoraria appena approvata al Senato rappresenta un traguardo storico per la Giustizia italiana.

Il Governo Meloni ha dimostrato con i fatti la vicinanza a migliaia di professionisti che garantiscono un supporto concreto per garantire un servizio di giustizia efficiente.

Con questa riforma è stata restituita dignità a migliaia di servitori dello Stato ai quali sono state garantite la stabilizzazione fino all’età pensionabile, le tutele previdenziali e assistenziali, malattie, le ferie, il trattamento di fine rapporto ed un adeguato inquadramento retributivo.

Dopo anni di attese, finalmente, gli appartenenti alla magistratura onoraria non saranno più considerati magistrati di “serie b”.

Così on. Dario Iaia deputato FdI Presidente provinciale FdI Taranto