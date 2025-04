IL COMUNE COMUNICA – giunta approva disposizioni per l’utilizzo del gettito dell’imposta di soggiorno

(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

GIUNTA APPROVA DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEL GETTITO

DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

La delibera approvata oggi recepisce le proposte del Comitato di indirizzo composto da tecnici, esperti e rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, più volte riunitosi con funzioni propositive, consultive e di studio nell’elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo, anche allo scopo di fornire indicazioni in merito all’impiego dei fondi derivanti dall’imposta di soggiorno.

La giunta, dunque, ha disposto l’utilizzo delle risorse rinvenienti dall’imposta di soggiorno, destinando una somma complessivamente non superiore alla metà del gettito per il miglioramento dei servizi comunali, in particolare per:

implementare i servizi di igiene e decoro urbano mediante una parziale copertura del servizio di igiene urbana sostenuto dall’amministrazione comunale, tenendo conto dell’impatto che i flussi turistici determinano su tale costo;

sostenere interventi sulla mobilità da e per l’aeroporto;

potenziare e rafforzare le misure di controllo per il contrasto all’abusivismo nel settore ricettivo, promuovendo specifiche progettualità degli operatori di Polizia locale.

La giunta ha, inoltre, disposto di destinare le somme restanti al potenziamento di iniziative per lo sviluppo del turismo culturale, sportivo, convegnistico ed enogastronomico, con particolare riferimento alla destagionalizzazione dei flussi turistici, allo sviluppo della città a livello internazionale e alla valorizzazione turistica della costa cittadina.

In quest’ottica saranno sostenute iniziative che valorizzino la figura di San Nicola quale elemento di identità della città, ed eventi culturali, sportivi, convegnistici ed enogastronomici di particolare rilievo. Il provvedimento approvato oggi dalla giunta dispone, infine, l’utilizzo delle risorse per il potenziamento dei servizi offerti dall’infopoint turistico comunale.