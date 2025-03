Scalea: nasce la comunità Lituana di Calabria inaugurazione 6 aprile chiesa San Nicola di Plaites

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 Comunicato Stampa

SCALEA: NASCE LA COMUNITA’ LITUANA IN CALABRIA.

INAUGURAZIONE UFFICIALE CON UNA SANTA MESSA PRESSO LA CHIESA DI SAN NICOLA DI PLAITES IL 6 APRILE ALLE 12,30

Nasce a Scalea il primo sodalizio regionale dei cittadini Lituani . A celebrare con una Santa Messa l’inaugurazione che ufficializzerà questa nuova realtà associativa nella cittadina tirrenica, sarà Don Audrius Arstikaitis, Rettore del Pontificio Collegio Lituano San Casimiro a Roma, domenica 6 aprile 2025, alle 12,30 presso la chiesa parrocchiale di S.Nicola di Plaites a Scalea. A Seguire la Comunità Lituana farà tappa al Lido “El Marinero” a largo Ruggero di Lauria per completare con un buffet l’inizio del percorso associativo che conferma nella città di Scalea la forte presenza di cittadini provenienti da tutta Europa come destinazione turistica, ma anche come nuova residenza per la vita. “La comunità lituana in Calabria,- ha dichiarato Henrieta Racyliene, – fondatrice del comitato, in una nota, -sta aumentando il numero dei suoi membri e sviluppando i legami tra Lituania e Italia, compiendo un passi importante e istituendo un’associazione culturale ufficiale, senza scopo di lucro, dedicata non solo alla diffusione della cultura, ma anche al rafforzamento dei legami commerciali e sociali tra i due Paesi. Per questo motivo è doveroso da parte nostra, – ha continuato la rappresentante del gruppo,- ringraziare tutti coloro che si sono uniti alla nostra comunità e sono diventati parte di questo meraviglioso progetto. Solo insieme possiamo creare una comunità che rafforzerà la cultura e i valori lituani in Calabria, nonché promuovere l’amicizia lituano-italiana. I primi lituani giunti in questo meraviglioso angolo d’Italia hanno formato un nucleo che oggi comprende più di 60 famiglie. La comunità è in continua crescita e la sua missione principale è quella di creare un collegamento culturale sostenibile e influente tra i due Paesi, rappresentando gli interessi dei cittadini lituani nella regione Calabria. Gli Obiettivi e missione della comunità sono la Promozione della cultura lituana, diffondere la lingua, le tradizioni e la cultura lituana nella regione Calabria, rappresentare le esigenze dei cittadini lituani che vivono e visitano la Calabria presso le istituzioni e gli enti governativi locali italiani, favorire relazioni commerciali e culturali, tra Lituania e Italia., promuovere Gemellaggi tra città. Promuovere l’amicizia, la creatività, la solidarietà e la cooperazione tra Lituania e Italia in tutti i settori, partecipare attivamente a varie attività educative, di integrazione sociale e turistiche e di organizzare programmi e iniziative congiunte sostenute dalle istituzioni dell’Unione Europea.”Ogni membro è importante per raggiungere questo obiettivo. Il nostro successo dipenderà dalle idee, dalla creatività e dal coinvolgimento congiunto. Solo insieme, sottoline Henrieta,- saremo in grado di realizzare grandi cambiamenti e il nostro obiettivo comune, rafforzare i legami lituano-italiani e promuovere lo scambio e la cooperazione culturale, diventando Realtà”.

Scalea lì 29/03/2025

