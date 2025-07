(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 LAVORO, ROSCANI (FDI): CON GOVERNO MELONI FINE POLITICA ASSISTENZIALE, IN AUMENTO INCENTIVI PER ASSUMERE

“Con il Governo Meloni si è completamente conclusa l’era della politica assistenziale e si sono create ampie opportunità che consentono alle imprese, che assumono giovani a tempo indeterminato, di beneficiare di importanti sgravi fiscali. Nel Decreto Coesione, infatti, sono previsti sconti fino a 650 euro per le imprese che assumono entro fine dicembre. E’ questa una concreta azione che permette ai giovani under 35 di programmare un futuro certo e concreto e contemporaneamente è un aiuto per i datori di lavoro che otterranno bonus che prevedono la decurtazione di determinate spese. Tutto ciò contribuirà ad aumentare l’occupazione che ha già raggiunto livelli record, grazie anche ad una burocrazia più snella. Ancora una volta il Governo Meloni ha dimostrato concretezza consentendo ai giovani di realizzarsi dignitosamente con il lavoro.” Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Roscani, presidente Gioventù Nazionale

