(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 SANITÀ, M5S: “MEDICI LOTTANO PER SSN, MA GOVERNO LI DIMENTICA”

Roma, 14 lug. – “È estremamente preoccupante il quadro disegnato da Anaao in merito alla situazione dei medici italiani. In vista dell’estate, infatti, la carenza di personale nei reparti aumenterà del 20%, in virtù delle ferie dei nostri camici bianchi. Molti di loro, peraltro, rinunciano a parte delle loro vacanze per garantire le cure ai cittadini: si parla di 5 milioni di giornate di ferie accumulate, che verranno sostanzialmente perse dai medici nell’intento di tenere aperti i reparti e assicurare i servizi. A pesare soprattutto, secondo Anaao, è il blocco delle assunzioni, legato al tetto di spesa. Un tetto che il governo aveva promesso di abbattere oltre un anno fa, a pochi giorni dalle elezioni europee, evidentemente solo con l’intento di racimolare qualche voto in più. Ora che quei consensi sono stati messi in saccoccia, però, l’esecutivo preferisce parlare di coperta corta, mentre si prepara a stanziare centinaia di miliardi in armi nei prossimi dieci anni e a tagliare le tasse ai miliardari del web americani come promesso da Meloni a Trump. Insomma, il governo rinnega le proprie promesse e dimentica i nostri medici, che invece continuano a lottare per tenere in piedi il Servizio sanitario nazionale”. Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Affari Sociali di Camera e Senato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle