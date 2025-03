+++Aggiornamento ore 18 | Coppa del Mondo di spada a Marrakech: Di Veroli è certo di una medaglia+++

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

Veroli è certo di una medaglia, sfiorano il podio Fiamingo e Rizzi.

Nella sciabola Curatoli chiude 6° a Budapest+++

Medaglia azzurra in arrivo nella Coppa del Mondo di spada in corso a

Marrakech. La firma è di Davide Di Veroli, approdato alle semifinali

della gara maschile, e dunque certo di un posto sul podio. Lo spadista

azzurro tornerà in pedana alle 19.15 (ora italiana) contro il ceco Jakub

Jurka.

Peccato per altre due medaglie sfumate nella gara femminile: 5° posto

per Giulia Rizzi e 6° di Rossella Fiamingo, entrambe rimaste ai piedi

del podio per una sola staccata nei quarti di finale.

SEGUIRÀ COMUNICATO COMPLETO A FINE GARA SULLA SPADA A MARRAKECH

SCIABOLA, CURATOLI SFIORA IL PODIO

Nel sabato dedicato alle gare individuali della Coppa del Mondo di

sciabola, Luca Curatoli resta a una stoccata dal podio a Budapest

classificandosi 6° nella prova maschile, che vede Michele Gallo chiudere

al 10° posto, mentre tra le donne al Cairo si fermano agli ottavi di

finale Michela Battiston (9^) e Benedetta Fusetti (16^).

Per la quarta volta in questa stagione – dopo Orleans, Tunisi e Padova –

Luca Curatoli chiude ai piedi del podio. Per centrare la medaglia nella

Coppa del Mondo di Budapest gli sarebbe bastato ancora un punto, quello

del 15-14 messo a segno invece nel quarto di finale dal coreano Hansol

Ha. Nel suo percorso di gara, il napoletano delle Fiamme Oro aveva

battuto prima il kazako Kuralbekuly (15-7) e poi il polacco Stasiak

(15-11). Negli ottavi il successo per 15-13 sul francese Pianfetti, che

nel turno precedente aveva eliminato Gigi Samele, ha aperto a Luca le

porte dei “top 8”. Una sola stoccata è mancata all’azzurro nel match per

il podio, perso 15-14 contro il coreano Ha e che ha decretato il 6°

posto di Curatoli.

Decima piazza, invece, per Michele Gallo. Il portacolori dei

Carabinieri, reduce dall’argento del Trofeo Luxardo, ha battuto il

polacco Hryciuk (15-11) e l’ungherese Rabb (15-14), cedendo però negli

ottavi (15-11) al francese Garrigue.

Così gli altri italiani impegnati oggi nella capitale magiara: 19° Luigi

Samele, 24° Pietro Torre, 25° Mattia Rea, 51° Lupo Veccia Scavalli e 56°

Dario Cavaliere.

Domani la terza e ultima giornata della Coppa del Mondo di sciabola

maschile a Budapest con la prova a squadre. L’Italia del CT Andrea

Terenzio si schiererà con il quartetto composto da Luca Curatoli,

Michele Gallo, Pietro Torre e Dario Cavaliere, entrando in gara nel

tabellone da 32 contro l’Azerbaijan alle ore 10.

Si sono fermate a un passo dalle “top 8” Michela Battiston e Benedetta

Fusetti nella Coppa del Mondo di sciabola femminile al Cairo, chiudendo

rispettivamente in 9^ e 16^ posizione.

La prova delle due azzurre è iniziata con le vittorie nel tabellone da

64 contro la cinese Lin all’ultima stoccata (15-14) per la friulana

dell’Aeronautica e contro la bulgara Ivanova (15-9) per la padovana

delle Fiamme Gialle. Michela e Benedetta hanno proseguito la giornata

con i successi sulla coreana Kim (15-11) e l’ungherese Pusztai (15-14).

Stop per entrambe gli ottavi di finale: Battiston è stata fermata dalla

greca Georgiadou (15-7) classificandosi 9^, mentre Fusetti è uscita

all’ultima stoccata contro la spagnola Navarro (15-14) chiudendo 16^.

Out nel turno precedente Chiara Mormile (battuta 15-13 dall’ungherese

Szucs), 29^ in graduatoria; a seguire 34^ Eloisa Passaro, 40^ Martina

Criscio, 45^ Manuela Spica, 52^ Claudia Rotili, 59^ Giulia Arpino, 60^

Michela Landi, 61^ Maria Clementina Polli e 62^ Alessia Di Carlo.

Domani in Egitto la prova a squadre per le sciabolatrici. L’Italia del

CT Andrea Aquili salirà in pedana negli ottavi di finale contro la

Polonia con il quartetto composto da Michela Battiston, Chiara Mormile,

Michela Landi e Manuela Spica.

COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE – MARRAKECH (MAROCCO), 29 MARZO 2025

Qui i risultati [1]

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – MARRAKECH (MAROCCO), 29 MARZO 2025

Qui i risultati [2]

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE – CAIRO (EGITTO), 29 MARZO 2025

Qui i risultati [3]

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE – BUDAPEST (UNGHERIA), 29 MARZO 2025

Qui i risultati [4] —

