++SOSTITUISCE IL PRECEDENTE++ UE: COLDIRETTI/FILIERA ITALIA, BENE QR CODE SU VINO, MA SERVE SOSTEGNO A PROMOZIONE E INVESTIMENTI CON MENO BUROCRAZIA

AGENPARL - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 28 Marzo 2025

UE: COLDIRETTI/FILIERA ITALIA, BENE QR CODE SU VINO, MA SERVE SOSTEGNO A PROMOZIONE E INVESTIMENTI CON MENO BUROCRAZIA

Importante sostenere il settore, ma evitare scelte penalizzanti come gli allarmi in etichetta

La scelta del Qr code sulle bottiglie del vino va nella direzione già intrapresa da Coldiretti, che lo scorso anno ha lanciato un apposito servizio digitale per sostenere le aziende nell’impegno di assicurare trasparenza in etichetta, così come l’indirizzo verso una maggiore flessibilità che deve però valere a 360 gradi. E’ il primo commento di Coldiretti e Filiera Italia in merito al pacchetto presentato dalla Commissione Ue che segue le raccomandazioni del Gruppo di alto livello vino dello scorso dicembre.