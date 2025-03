HOPMAN CUP A BARI: Giovedì 3 aprile – alle ore 10:30 – è in programma la conferenza stampa di presentazione

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 Gentile collega,

giovedì 3 aprile è in programma a Bari la conferenza stampa di presentazione della Hopman Cup 2025. Appuntamento alle ore 10:30, presso la Presidenza Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro n. 33). Si allega l’invito.

Dopo 31 edizioni in Australia e una disputata in Francia, la Hopman Cup si svolgerà per la prima volta in Italia; la prestigiosa competizione a squadre miste, nata nel 1989 e intitolata al grande campione australiano Harry Hopman, si svolgerà nel capoluogo pugliese dal 16 al 20 luglio 2025.

