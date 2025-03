Provincia di Rimini/LA PROVINCIA INCASSA IL SUPPORTO EUROPEO ALLA CREAZIONE DEL GECT CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

LA PROVINCIA INCASSA IL SUPPORTO EUROPEO ALLA CREAZIONE DEL GECT CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Si è tenuto martedì scorso in Provincia un incontro tra la consigliera provinciale delegata alle Politiche europee, Manuela Guaitoli, e il Team Leader della Direzione Generale Politica Regionale e Urbana della Commissione europea (DG REGIO), Gilles Kittel.

A Kittel, che coordina il team che all’interno della DG Regio si occupa dello strumento finanziario e dei negoziati per l’allargamento dell’Unione europea verso i Paesi dell’Adriatico orientale e della strategia europea per la Regione adriatico ionica (EUSAIR), la consigliera ha illustrato l’intenzione della Provincia di dare vita ad un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) insieme alla Repubblica di San Marino.

La creazione del GECT mira a creare una comune struttura transfrontaliera di cooperazione tra i due territori, finalizzata all’utilizzo ottimale degli strumenti di programmazione e di finanziamento dell’UE, che si inserisce nel percorso che dovrebbe portare entro l’anno a firmare l’accordo di associazione tra la Repubblica del Titano e l’Unione Europea.

“Il GECT – ha spiegato Manuela Guaitoli – è uno strumento molto interessante di cooperazione tra istituzioni di diversi Paesi. In Europa ne esistono 85, in Italia 12, tra cui i più importanti sono quelli promossi tra le Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia, quello tra Gorizia e Nova Gorica e quello tra le Province di Trento, Bolzano e il Tirolo. Quello a cui stiamo lavorando, con il supporto prezioso della Regione Emilia-Romagna, e a questo proposito voglio ringraziare il dott. Lodovico Gherardi che ha promosso l’incontro, sarebbe il primo tra una istituzione italiana (la Provincia di Rimini) e un Paese non appartenente alla UE. Abbiamo già fornito una prima informazione al Consiglio Provinciale nell’ultima seduta e ad aprile avvieremo l’iter formale per ottenere l’autorizzazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e contiamo di essere operativi già dal 2026”.

L’incontro si è concluso con il pieno supporto della Commissione europea all’iniziativa, in quanto ritenuta estremamente interessante e innovativa, e con l’impegno da parte della DG Regio di promuovere l’azione del GECT una volta che questo sia divenuto operativo.

