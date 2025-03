In Puglia premio di 10mila euro per un’idea sullo sviluppo dei borghi

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 Deliceto tour award

Aiutaci a ripensare creativamente il borgo del futuro

Il Comune di Deliceto (FG) lancia una “call for ideas”, una sfida a creativi e visionari da

tutto il mondo per sviluppare un’idea di Città del Futuro. Uno spazio che diventi “playable”,

un luogo umano in cui la tecnologia sia al servizio della creatività, stimolando idee

innovative che possano ripensare la connessione tra residenti, turisti e racconto del

territorio.

L’unico limite è la propria immaginazione: ogni suggestione che sia portatrice di

innovazione e immaginazione fuori dagli schemi potrà partecipare alla call internazionale.

A valutare – e anche ad accompagnare i vincitori per la realizzazione del progetto – una

commissione di esperti provenienti dal mondo delle nuove tecnologie, beni culturali,

pianificazioni del territorio e comunicazione.

Il vincitore riceverà un grant di 10.000 euro omnicomprensivi e il supporto dei mentor della

giuria e del Comune per l’implementazione del progetto. Tutti i lavori riceveranno

comunque visibilità attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale dell’iniziativa e la

specifica comunicazione collegata all’evento.

La Sfida

DeliceTour Award invita a candidare idee, concepts e prototipi che potranno rispondere ad

una pluralità di visioni ed obiettivi, tra cui

combinare tecnologia e creatività per sorprendere il residente/turist

stimolare nuove connessioni, fisiche e/o digitali, tra i punti di interesse del borg

favorire il dialogo tra le persone, soprattutto connettendo i non connessi;

favorire la trasformazione nel borgo in un hub di produzione creativa e tecnologic

immaginare forme di personalizzazione della visita in relazione alle differenti necessità

di ogni visitator

Progettare esperienze che possano estendere la relazione con il borgo anche nelle fasi

pre e post visita on-sit

coinvolgere le nuove generazioni (Gen Y e Z) attraverso i loro linguaggi;

Utilizzo creativo di tecnologie come big data, A.I., ologrammi e sensoristica per

generare interazione con i presenti.

Esperienze transmediali in cui linguaggi analogici e digitali convivono per il racconto

territoriale

Favorire il dialogo e la relazione tra turisti e resident

Aumentare il tasso di pernottamento nel borgo attraverso progetti e idee che amplino

la sua attrattività

Questi punti potranno essere modificati e arricchiti, è benvenuta ogni idea progettuale che

che sia portatrice sana di innovazione e immaginazione fuori dagli schemi è la benvenuta.

puo’ immaginare il futuro e partecipare

alla Call

DeliceTour non prevede paletti alla partecipazione ed è possibile inviare la propria idea

indipendentemente dalla propria formula giuridica e provenienza geografica. Siamo alla

ricerca di artisti, designer, urbanisti, manager culturali, stylists, makers, artigiani,

sviluppatori, storytellers, architetti, game designers, creatori di videogiochi, musicisti,

scrittori, grafici, fisici, matematici, biologi, chimici, produttori di realtà virtuale/aumentata,

addestratori di intelligenze artificiali…ma soprattutto immaginatori e sognatori abituati a

pensare fuori dagli schemi e con la capacità di poter realizzare le idee che candidano.

Le idee candidate non devono obbligatoriamente riguardare Deliceto e non richiedono una

conoscenza anticipata del comune situato nei Monti Dauni. Le idee dovrebbero essere

scalabili e focalizzate intorno all’idea generale di “borgo”.

E’ fondamentale, pena esclusione, che non siano già in produzione e/o pubblicamente

presentate o disponibili altrove alla data di candidatura e devono poter passare dallo

status di idea al prototipo entro 12 mesi dall’ottenimento del grant.

Tutte le idee candidate, incluse le finaliste ed la vincitrice, resteranno di totale proprietà

intellettuale dei proponenti. Il Comune di Deliceto si riserva solo la possibilità, a titolo

gratuito, di diventare sede della prima sperimentazione per il soggetto assegnatario del

grant.

*La commissione

La giuria che andrà a valutare le idee candidate sarà composta da personalità provenienti

dalla intersezione tra turismo, tecnologia, creatività e design e verrà comunicata sul sito

web ufficiale nel corso della call.

Criteri di valutazione

La commissione valuterà le idee candidate in base ai seguenti criteri, non

necessariamente riportati in ordine di rilevanza o preminenza:

• Attinenza al tema “DeliceTour Award”

• Combinazione di creatività e tecnologia

• Qualità e originalità del concept

• Potenziali impatti sociali, culturali, turistici, comunicativi

• Pubblico potenziale e accessibilità

• Livello di coinvolgimento ed interazione del pubblico

• Competenze del singolo/team proponente

• Scalabilità e fattibilità del progetto per passare da idea a prototipo in 12 mesi dalla data

di assegnazione grant

dei finalisti e hackaton finale a

*Selezione

Deliceto

I progettisti delle migliori idee selezionate e saranno invitati in qualità di finalisti a Deliceto

nel week end del 22 e 23 Giugno 2025. Ciascun team riceverà un rimborso

omnicomprensivo di 500 euro per le spese sostenute (trasporti, vitto, alloggio) per

partecipare all’hackaton finale.

Nella due giorni in presenza, sarà possibile scoprire il borgo, visitare i punti di interesse,

incontrare la cittadinanza ed i mentor con l’obiettivo di migliorare l’idea e presentarla,

sotto forma di pitch di 5 minuti, alla giuria che dovrà poi decretare il progetto vincitore.

Tutti i progetti finalisti riceveranno specifiche azioni di comunicazione e resteranno visibili

sul sito web ufficiale di DeliceTour con la possibilità di essere contattati da altri enti

pubblici e privati.

e vantaggi per il progetto

*Contributo

vincitore

Il progetto selezionato dalla giuria al termine dell’hackaton potrà avere accesso ad una serie di

supporti materiali ed immateriali per passare da idea a prototipo:

• un contributo di € 10.000 (Euro diecimila) omnicomprensivi per la realizzazione di un

prototipo del progetto presentato. Il grant sarà erogato in tre fasi con un terzo assegnato

subito, un terzo alla presentazione di una versione alpha e la restante parte con la validazione

del prototipo che dovrà essere sperimentato nel Comune di Deliceto

• un sostegno da parte di mentors ed advisors nella implementazione della idea;

• la possibilità di beneficiare di spazi di lavoro ed altre commodities presso il Comune di

Deliceto

• la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a far conoscere il proprio progetto.

*Scadenze

Apertura delle candidature: 25 Marzo 2025

Chiusura delle candidature: 9 Maggio 2025

Annuncio finalisti: 15 Maggio 2025

Accettazione partecipazione Hackaton: 30 Maggio 2025

Hackaton in presenza a Deliceto: 22 e 23 Giugno 2025

Proclamazione vincitore: 23 Giugno 2025