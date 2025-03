Il lavoro del comitato editoriale del WSJ per indebolire Donald Trump è durato un decennio

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

Il lavoro del comitato editoriale del Wall Street Journal (WSJ) per indebolire Donald Trump è durato un decennio. Il comitato editoriale del WSJ ha costantemente tentato di minare la presidenza di Trump e la sua amministrazione, spesso mascherando il proprio disprezzo per il programma America First dietro consigli e suggerimenti appena velati.

La crociata del WSJ contro Trump

Fin dall’annuncio della candidatura di Trump nell’estate del 2015, il WSJ ha manifestato una forte opposizione. Già a luglio di quell’anno, il comitato editoriale ha invitato i media conservatori a condannarlo, paragonando il sostegno a Trump all’adesione dei liberali al comunismo nel XX secolo. Nel novembre 2015, il giornale ha scherzato sulle critiche ricevute da Trump, ma l’atteggiamento divertito è presto sfociato in una campagna ostile e duratura.

Il Journal , forse miopemente, si è divertito con i contrattacchi di Trump al giornale, scrivendo nel novembre 2015: “Essere attaccati da Donald Trump è una delle esperienze più esaltanti del giornalismo… Non ci divertivamo così tanto da quando Eliot Spitzer ha lasciato l’incarico”.

Durante le elezioni del 2016, il WSJ ha tentato di delegittimare la candidatura di Trump, suggerendo che il Partito Repubblicano avrebbe dovuto abbandonarlo. Dopo lo scandalo del nastro di Access Hollywood, il giornale ha apertamente preferito Mike Pence come presidente e ha suggerito che Trump avrebbe dovuto ritirarsi. Tuttavia, dopo la sua elezione, l’ostilità non si è fermata.

Il WSJ contro le politiche di Trump

Il WSJ si è opposto alle principali iniziative politiche di Trump su commercio, immigrazione e politica estera. Ha criticato i dazi su acciaio e alluminio imposti alla Cina nel 2017, definendoli un errore politico. Tuttavia, tali misure si sono rivelate efficaci nel rafforzare l’economia americana e riportare posti di lavoro negli Stati Uniti.

Le politiche di immigrazione di Trump sono state un altro bersaglio costante del giornale, che ha sostenuto la necessità di un’immigrazione più aperta a discapito della protezione dei lavoratori americani. Ad esempio, nel 2019 il WSJ ha criticato la minaccia di Trump di chiudere il confine con il Messico, minimizzando il ruolo del Paese nel permettere l’afflusso di migranti irregolari.

Il WSJ dopo la sconfitta di Trump nel 2020

Dopo la contestata vittoria di Joe Biden nel 2020, il WSJ ha chiesto a Trump di dimettersi il 7 gennaio 2021, il giorno dopo l’assalto al Campidoglio. Nel febbraio 2021, dopo l’assoluzione di Trump nel processo di impeachment, il comitato editoriale ha affermato con sicurezza che Trump non avrebbe mai più vinto un’elezione nazionale.

Nonostante ciò, il WSJ ha continuato a temere la sua influenza nel Partito Repubblicano. Nel novembre 2022, subito dopo le elezioni di medio termine, il comitato editoriale ha dichiarato che Trump era “il più grande perdente del Partito Repubblicano“, elogiando invece il governatore della Florida Ron DeSantis. Il giorno prima che Trump annunciasse ufficialmente la sua candidatura per il 2024, il giornale ha insistito sul fatto che fosse il candidato ideale per i Democratici, in quanto “battibile”.

Il WSJ e le elezioni del 2024

Nel 2024, il WSJ ha continuato la sua campagna anti-Trump, attaccando la sua politica economica e definendo “stupida” la sua strategia tariffaria. Il giornale ha cercato di creare divisioni tra Trump e i suoi alleati, come il vicepresidente JD Vance, e ha criticato duramente i suoi sforzi per risolvere il conflitto in Ucraina senza un intervento militare diretto degli Stati Uniti.

Dopo la vittoria di Trump nelle elezioni presidenziali del 2024, il WSJ ha proseguito i suoi attacchi, criticando le sue nomine amministrative e le sue politiche economiche. Ha persino accusato Trump di tradire i lavoratori americani, nonostante la sua presidenza abbia prodotto risultati economici favorevoli per la classe operaia.

Il ruolo di Rupert Murdoch

Il WSJ fa parte dell’impero mediatico di Rupert Murdoch, cittadino americano naturalizzato e proprietario di Fox News. Trump ha spesso attaccato le aziende di Murdoch per la loro ostilità nei suoi confronti. Nel marzo 2024, Trump ha accusato il WSJ di essere influenzato dall’Unione Europea e di non comprendere le dinamiche politiche americane.

Pochi giorni dopo, è emerso che il WSJ aveva ospitato membri dello staff di esponenti democratici per fornire consulenza strategica sulla comunicazione politica, evidenziando ulteriormente il suo allineamento con le forze anti-Trump.

Nonostante una decade di attacchi incessanti, il WSJ non è riuscito a fermare Trump. Le sue politiche economiche e di sicurezza hanno trovato sostegno tra gli americani, e le critiche del giornale non hanno fatto altro che rafforzare la sua immagine di outsider contro il sistema. Con un nuovo mandato presidenziale, Trump continua a sfidare le elite mediatiche e politiche, confermando la sua influenza nella politica americana.

Trump ha dimostrato che il sostegno popolare può prevalere sulle narrazioni mediatiche e ha consolidato la sua posizione come figura chiave nella politica degli Stati Uniti.