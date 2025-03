da oggi, italiano nel mondo e minoranze linguistiche

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 Corso “Valori identitari e imprenditorialità” con Ente Friuli nel Mondo e Regione Fvg

MINORANZE LINGUISTICHE E ITALIANO NEL MONDO

Convegno internazionale il 27 e 28 marzo a Palazzo Antonini a Udine

con 12 discendenti di emigrati friulani in Sud America

Udine, 27 marzo 2025 – Fare il punto sull’italiano nel mondo, sul ruolo dei corregionali all’estero

per la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e sulle comunità minoritarie fuori i confini

nazionali. È l’obiettivo del convegno internazionale “Minoranze linguistiche, italiano nel mondo.

Strutture e aspetti sociolinguistici” che l’Università di Udine terrà oggi, 27 marzo (dalle 14) e

domani, 28 marzo (dalle 9.15) nella sala Gusmani di Palazzo Antonini (via Petracco 8, Udine).

Università degli Studi di Udine

Al convegno parteciperanno anche 12 discendenti di emigrati friulani in Sud America che

hanno seguito il corso di perfezionamento “Valori identitari e imprenditorialità”. Si tratta, infatti,

dell’evento conclusivo della XV edizione dell’iniziativa formativa organizzato dall’Ateneo in

sinergia con l’Ente Friuli nel Mondo e la Regione Friuli Venezia Giulia.

Il convegno metterà a confronto esperienze di studiosi provenienti da Abruzzo, Lombardia,

Sardegna, Sicilia e Toscana. Aree e paesi caratterizzati, nel passato, da forti flussi migratori in

uscita ed entrata, così come da situazioni di plurilinguismo per certi versi simili a quelle del Friuli

Venezia Giulia.

Giovedì 27 il convegno si aprirà con i saluti del prorettore, Andrea Cafarelli; dell’assessore alle

autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia

Università degli Studi di Udine

e del presidente dell’Ente Friuli nel Mondo, Franco Iacop. Introdurrà i lavori la direttrice del corso

di perfezionamento, Raffaella Bombi. Nelle due giornate gli interventi affronteranno il tema

dell’italiano nel mondo e delle lingue minoritarie dentro e fuori i confini italiani. Ne parleranno:

Vincenzo Orioles (Università di Udine); Alessandro De Angelis (Università di Messina); Carmela

Perta e Valentina Del Vecchio (Università di Chieti-Pescara); Francesco Zuin e Diego Sidraschi

(Università di Udine); Carla Bagna (Università per stranieri di Siena); Franco Finco (Università di

Klagenfurt); Susanna Ivaldi (Università di Udine); Andrea Scala e Giulia Meli (Università di Milano);

Francesco Costantini, Jelena Zivojnovic e Roberto Dapit (Università di Udine); Matej Šekli

(Università di Lubiana); Marco Caria (Università di Sassari); Valerio Pisaniello e Luca Iezzi

(Università di Chieti-Pescara); Fernando Giacinti (Università di Udine).

Università degli Studi di Udine

«Il corso “Valori identitari e imprenditorialità”, unico nel suo genere – osserva Raffella Bombi –, è

rivolto a discendenti di emigrati friulani in Sud America ed è organizzato insieme all’Ente Friuli nel

Mondo. Stiamo già lavorando – annuncia la professoressa – per organizzare la XVI edizione che si

svolgerà all’Ateneo friulano dal 9 giugno al 5 luglio 2025. Il corso mantiene saldo il contatto con i

corregionali dell’Argentina e del Brasile attraverso un progetto didattico con forti ricadute nel

campo della ricerca sulla valorizzazione e la riattivazione del friulano, dell’italiano e, in generale,

delle lingue minoritarie nelle comunità di corregionali in particolare germanofone, romanze e

slovenofone della Regione. Tutti temi – sottolinea Bombi – che sono al centro delle attività di

ricerca dei docenti di linguistica del Dipartimento di Scienze umanistiche e del patrimonio culturale

sia all’interno dell’Osservatorio sulle minoranze linguistiche del Laboratorio di comunicazione e