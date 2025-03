(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 MALATTIE RARE, MAZZELLA (M5S): “MAI PIÙ ‘NASCOSTE’, NON LASCIAMO SOLI PAZIENTI”

Roma, 26 mar. – “Al Senato abbiamo acceso i riflettori su una patologia rara ancora troppo poco conosciuta con il convegno ‘Lipodistrofie al centro: malattie che si nascondono’. È stato un momento di confronto fondamentale per evidenziare l’importanza della diagnosi precoce, di un approccio multidisciplinare e di un maggiore coinvolgimento delle istituzioni. Le persone affette da lipodistrofie meritano attenzione, ricerca e cure adeguate: il nostro dovere è garantire loro un percorso sanitario efficace e dignitoso. Ringrazio tutti i relatori che hanno contribuito con interventi di altissimo livello, le associazioni di pazienti che ogni giorno combattono per il riconoscimento di queste malattie e gli esperti che, con il loro lavoro, tracciano la strada per migliorare la qualità della vita di chi è affetto da questa patologia. Un grazie particolare a UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare per l’impegno costante in questa battaglia di civiltà. Questo convegno non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Continueremo a lavorare affinché le lipodistrofie, come tutte le patologie rare, non siano più malattie ‘che si nascondono’ e affinché nessun paziente venga lasciato solo. Il mio impegno su questo tema proseguirà, perché la salute e la dignità delle persone devono essere sempre al centro dell’agenda politica.”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato.

