(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 ENERGIA, CAPPELLETTI (M5S): PROPAGANDA GOVERNO NON SERVE A PAGARE BOLLETTE

Roma, 26 marzo – “Il governo continua a ignorare le famiglie e le imprese strozzate dal caro bollette. Le misure contenute nel decreto in esame alla Camera non sono sufficienti per fronteggiare il caro energia. Una situazione che rischia di peggiorare ulteriormente se non si interverrà seriamente sulla consultazione avviata da Terna in merito alla regolazione del dispacciamento. Una procedura che riguarda il mercato dell’energia elettrica, e che incide sui costi delle bollette degli italiani sottoposti già da tempo a livelli di prezzo altissimi. Abbiamo chiesto chiarimenti ma il ministero dell’Ambiente non ha dato risposte. Sollecitato anche oggi in commissione Attività produttive alla Camera, non ha fornito rassicurazioni rispetto all’esito della consultazione di Terna che invece deve garantire a tutti gli operatori l’accesso alla rete nel rispetto della tutela della libertà di concorrenza, principio cardine della liberalizzazione difeso dalla legge e su cui il M5S manterrà alta l’attenzione affinché venga rispettato. In assenza di un intervento adeguato, il Ministero favorirà un nuovo ulteriore incremento dei costi in bolletta oltre a minare la sicurezza del sistema energetico del Paese. Le bollette non si pagano con la propaganda ma con interventi concreti”. Così in una nota Enrico Cappelletti, deputato M5S, in risposta al sottosegretario Barbaro al Question time in commissione Attività produttive.

