(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 DDL SICUREZZA, M5S: MAGGIORANZA E GOVERNO INCAPACI E IMPROVVISATI

ROMA, 26 marzo – “Che il Ddl Sicurezza fosse un inquietante progetto repressivo orchestrato da un governo inadeguato e pericoloso era già evidente, ma quanto accaduto oggi è la dimostrazione che abbiamo a che fare con degli incapaci e improvvisati, sia al governo che nella maggioranza parlamentare. La Ragioneria generale dello Stato del ministero guidato da Giorgetti e gli stessi partiti del centrodestra in commissione Bilancio al Senato hanno fatto notare che c’è un evidente errore nelle coperture e dovranno porvi rimedio modificando il testo. Da settimane sappiamo che dovranno apportare altre modifiche perché sono stati richiamati sugli aspetti più marcatamente incostituzionali. Il Ddl Sicurezza è l’ennesimo disastro del governo dell’Autonomia Differenziata e del Premierato, obbrobri giuridici che loro stessi non sanno più come nascondere. Per anni abbiamo dovuto sentire epiteti tipo ‘incompetenti’ e altre sciocchezze mentre gestivamo una pandemia che ha travolto il nostro Pianeta e portavamo in Italia 209 miliardi per rilanciare l’Italia. Ecco i veri incompetenti, Fdi, Lega e FI che stanno portando l’Italia allo sbando”.

Lo affermano le capogruppo M5S nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera e del Senato Alessandra Maiorino e Ada Lopreiato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle