CONTIENE FOTO E VIDEO# CARABINIERI NOTIFICANO FERMO DELLA PROCURA A 4 UOMINI, GRAVEMENTE INDIZIATI DI AVER COMPIUTO UNA RAPINA IN UN’ABITAZIONE.

LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

CARABINIERI NOTIFICANO FERMO DELLA PROCURA A 4 UOMINI, GRAVEMENTE INDIZIATI

DI AVER COMPIUTO UNA RAPINA IN UN’ABITAZIONE.

ROMA – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Parioli

hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, disposto dalla

Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di quattro uomini, di etnia

rom, gravemente indiziati di aver compiuto una rapina in abitazione, in

concorso con un quinto ragazzo, minorenne, lo scorso 19 marzo, ai danni di

uno studente in zona Monteverde Vecchio.

A seguito della denuncia della vittima che ha riferito che ignoti si erano

introdotti, mediante l’effrazione di una porta finestra, all’interno

dell’abitazione dove risiede e adoperando violenza nei suoi confronti –

consistita nel prenderlo ripetutamente a schiaffi, e minacciarlo di morte

qualora avesse chiamato i soccorsi – si erano impossessati di circa 500 euro

in contanti, fuggendo successivamente a bordo di un’autovettura sportiva di

grossa cilindrata, noleggiata con contratto intestato a prestanome

evidentemente per eludere eventuali investigazioni.

Le indagini dei Carabinieri, condotte sia con l’ausilio di attività tecnica

che con sistemi tradizionali, hanno consentito di raccogliere gravi elementi

indiziari a carico degli autori, a seguito di mirati servizi di

osservazione, controllo e pedinamento; c’è stata poi l’acquisizione dei

filmati dei sistemi di videosorveglianza relativi alle aree limitrofe al

luogo dell’evento; l’analisi dell’abbigliamento degli indagati e la relativa

comparazione con gli abiti osservati e decritti dalla vittima.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Roma ha

emesso un decreto di fermo urgente nei confronti dei 4 maggiorenni, tutti

con analoghi precedenti. Fermato di iniziativa anche il minorenne.

Il Tribunale di Roma ha disposto per i quattro uomini, la custodia cautelare

in carcere.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza con sentenza definitiva.

260325

