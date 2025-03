Mostra Giacomucci Spazio Presente, Comune di Ancona, Ufficio Stampa

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

La Resilienza della Natura . Fino al 30 marzo

Inaugurata il 15 marzo, è in corso a Spazio Presente fino al 30 di questo mese la mostra Biotomica di Roberto Giacomucci (orario apertura 18:00-20:00).

Un viaggio attraverso la storia di alberi unici, testimoni silenziosi del tempo e della trasformazione della Natura. Un racconto visivo intenso dove radici, rami e memoria si fondono in una opera d’arte che interroga il nostro rapporto con il mondo vivente.

L’artista, noto architetto e designer, ha sentito l’urgenza di abbandonare la mera progettualità per instaurare un rapporto più profondo e istintivo con la materia e la natura. Il titolo Biotomica unisce il concetto di vita ( bios ) a quello di energia trasformativa ( atomo ), evocando la tensione tra distruzione e rigenerazione.

Tra le serie esposte, spicca quella sugli Hibakujumoku , gli alberi sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasak: Giacomucci ne rappresenta la resistenza con un’installazione pittorica in cui il nero profondo del fondo contrasta con la luce della vita che riaffiora. Un’altra serie è dedicata al bambù , pianta simbolo di adattabilità, raffigurata in un processo pittorico astratto che ne restituisce la vibrazione e la memoria visiva. L’artista racconta anche la colonizzazione vegetale dell’Isola di Surtsey , emersa nel 1963, e la storia dell’Acacia del Ténéré , l’albero più isolato del mondo, abbattuto nel 1973. Altre opere celebrano la rinascita dai semi millenari di Masada e Qumran e la straordinaria rete sotterranea di Pando , la colonia

clonale di pioppi tremuli dello Utah, rappresentata come un organismo interconnesso. La tecnica pittorica di Giacomucci, che procede per sottrazione,

evoca la pelle della terra e le tracce della memoria naturale.

Biotomica è un monitor ecologico che riflette sulla collisione tra il tempo dell’uomo e quello della natura, offrendo un’immersione in un paesaggio dove la vita continua a riaffiorare silenziosamente.