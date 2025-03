(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 MALATTIE ONCOLOGICHE. ZURZOLO (FDI): CON PDL TORNA AL CENTRO DIGNITA’ UMANA

“La proposta di legge per i lavoratori pubblici e privati colpiti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti prima di riconoscere sacrosanti diritti, afferma una precisa visione valoriale. Sancisce infatti come al centro e prima di tutto, anche della malattia, ci sia la persona. La persona che dal lavoro non trae solo uno stipendio, ma identità e dignità. Il provvedimento che stiamo per approvare è un passo avanti in termini di civiltà. In modo convinto e orgoglioso voteremo a favore, consapevoli che in questo modo potremo dare delle opportunità in più a chi lotta contro la malattia”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro Immacolata Concetta Zurzolo, durante la dichiarazione di voto in Aula alla Camera al testo unificato sui lavoratori con malattie oncologiche.

