Giubileo, Malavasi (Pd), giusto potenziare controlli sanitari, ma dal governo provvedimento tardivo e insufficiente

“È giusto potenziare l’attività di sorveglianza, i controlli igienico-sanitari e le misure di profilassi in occasione del Giubileo. Si tratta di un’attenzione doverosa e necessaria per garantire la sicurezza dei pellegrini e del nostro Paese. Tuttavia, non possiamo ignorare le numerose lacune presenti nel provvedimento del governo. In primo luogo, si tratta di un provvedimento tardivo e pasticciato, che evidenzia l’incapacità di programmazione di questo Governo. Continuare ad agire sempre in emergenza non è la soluzione: arrivare alla votazione di questo provvedimento a Giubileo già iniziato dimostra chiaramente l’inefficacia dell’azione messa in campo dal governo Meloni. Peraltro, non siamo davanti ad un vero e proprio investimento, ma ad assunzioni a tempo determinato di 18 persone, tra dirigenti e funzionari, per potenziare controlli sanitari presso porti e aeroporti, con un investimento di poco più di 1 milione di euro, per il quale non viene aggiunto nemmeno 1 euro in più. Si tratta infatti di una rimodulazione di spesa con un taglio inaccettabile delle risorse destinate ai soggetti fragili che hanno subito gravi danni a causa di trasfusioni errate che ne hanno compromesso la stessa vita. Una scelta incomprensibile e inaccettabile, aggravata dal fatto che il governo, ancora una volta, non ha presentato una relazione tecnica per motivare questa decisione e spiegare come scongiurare che da questa inaccettabile decisione vi sia una lesione del diritto alla salute dei cittadini. Ancora una volta il governo ha perso una buona occasione per dare alla sanità l’attenzione che merita”. Lo ha dichiarato la deputata democratica Ilenia Malavasi, componente della Commissione Affari Sociali della Camera, intervenendo in aula alla Camera per annunciare il voto di astensione del suo gruppo.

