CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 134

Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, lunedì 14 luglio 2025, alle ore 17.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria (PRESIDENZA – AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione – ESAME PRELIMINARE (ECONOMIA E FINANZE);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto – ESAME PRELIMINARE (ECONOMIA E FINANZE);

– SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance – ESAME PRELIMINARE (SALUTE);

– LEGGI REGIONALI;

– VARIE ED EVENTUALI.