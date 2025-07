(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 [cid:image001.png@01DBF4A9.E388DF10]

A questo link lo spot e le immagini

Roma, 14/7/2025

TIM: CARLO CONTI E FABRIZIO ROMANO PROTAGONISTI DELLA CAMPAGNA ‘TIMVISION CON DAZN E PRIME’ PER TUTTI GLI APPASSIONATI DI SPORT

È on air la nuova campagna estiva di TIM dedicata all’offerta ‘TimVision con DAZN e Prime’ che vede protagonisti Carlo Conti insieme a Fabrizio Romano, giornalista sportivo di fama internazionale noto per le sue anticipazioni e analisi sul mondo del calcio.

Nello spot l’inedita coppia, unita dalla passione per lo sport e il calcio, presenta ‘TimVision con DAZN e Prime’ l’offerta più completa sul mercato italiano che include tutta la Serie A Enilive di DAZN, la migliore partita del mercoledì di UEFA Champions League di Prime e tutti i contenuti TimVision con sei canali Eurosport, al prezzo speciale di 19,99€/mese bloccato fino a fine 2025 con un risparmio di oltre il 50%.

Inoltre, lo spot presenta anche la speciale promo dedicata al nuovo Motorola moto g86 5G, con auricolari moto buds inclusi, per non perdere nemmeno un match anche fuori casa. Per maggiori informazioni http://www.tim.it

Ad accompagnare lo spot, un brano musicale che è un omaggio alla forza delle connessioni che durano nel tempo: ‘Chi fermerà la musica’ dei Pooh, una delle band più amate e rappresentative della storia italiana. Una canzone che saputo unire generazioni, raccontando emozioni e passioni, perché la musica connette le persone, proprio come fa la tecnologia.

Lo spot è on air sulle principali emittenti nazionali e sulle connected TV affiancato da una pianificazione videostrategy su web, in radio, sui social e all’interno dei punti vendita TIM con attività BTL dedicata.

TimVision è la piattaforma streaming che si distingue come l’aggregatore di contenuti più completo in Italia, con un accesso semplificato e conveniente ad un catalogo di film, serie TV, cartoni, anche in anteprima esclusiva, a tutti gli show di discovery+ e ai grandi eventi sportivi di Eurosport, oltre agli Originals e ai tanti contenuti proposti dalle più grandi piattaforme globali: Disney+, Netflix, DAZN, Amazon Prime, Apple TV+ e molte altre.

CREDITI

Casa di Produzione: Armosia Italia

Executive Producer: Emanuele Cadeddu

Regia: William9

Direttore della fotografia: Leonardo Mirabilia

Post Produzione video: Frame by Frame