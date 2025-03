(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 Comunicato stampa

COOPERAZIONE: BONAFONI (PD), CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI DE LUCA

Desidero esprimere il mio cordoglio per la scomparsa improvvisa di Mario De

Luca.

“Dany” durante la sua vita ha ricoperto ruoli in ambito sindacale e

politico, ma è noto soprattutto per aver legato il suo nome all’impegno

nell’ambito della cooperazione sociale.

È infatti sempre stato in prima fila nelle battaglie per la tutela dei

diritti delle persone con disabilità, spendendosi per l’inclusione

lavorativa di coloro che si trovano in una condizione di svantaggio, che da

sempre individuano nel lavoro una forma di realizzazione personale e

professionale che garantisca autonomia e dignità.

Ai suoi cari e al mondo del terzo settore del Lazio un abbraccio e

l’impegno a continuare le sue battaglie.

Così in una nota Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e

coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega

al Terzo Settore e all’Associazionismo.