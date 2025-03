(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 *POLIZZE CATASTROFALI, PAVANELLI (M5S): ‘FAVELLI’ D’ITALIA CAMPIONI DI

INCOERENZA*

ROMA, 22 MAR. – “Lo abbiamo ribadito più volte: in una fase in cui la

produzione industriale è in caduta inesorabile da due anni, con il governo

che non riesce a venire a capo del disastro “Transizione 5.0” confezionato

dall’aguzzino delle imprese italiane Adolfo Urso, l’obbligo di stipulare

polizze anti-catastrofali è un’ulteriore tassa che piomba in testa al

nostro mondo produttivo. Nonché un regalo enorme al comparto assicurativo,

se non si definiscono in modo più strutturato i criteri per assicurarsi.

Nel Milleproroghe avevamo presentato un emendamento per posticipare

l’entrata in vigore di questo gravoso obbligo, ma il governo lo ha

perentoriamente respinto. Oggi, i “Favelli” d’Italia, quelli che col

ministro Musumeci favellano di voler far assicurare anche le case dei

cittadini, chiedono la stessa cosa: il posticipo. Nel giustificare questa

richiesta, il partito di Meloni tira in ballo la crisi energetica che

attanaglia le nostre imprese, che c’entra come i cavoli a merenda con le

polizze anti-catastrofali. I campioni di incoerenza di Fdi dimenticano che

per il caro-energia ci sarebbe il dl Bollette, ma come è noto la montagna

ha partorito un topolino invisibile. La verità è che questo governo le

inventa tutte per zavorrare le imprese italiane. Persino salutare come

“grande opportunità” i dazi di Trump, come ha fatto Salvini”. Così in una

nota la deputata Emma Pavanelli, capogruppo M5s in comm.

Attività Produttive.