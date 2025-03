(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 FISCO, MAZZELLA (M5S): MELONI PENALIZZA LAVORATORI DIPENDENTI

“In seguito all’introduzione della riforma dell’Irpef da parte del Governo Meloni, come denunciano i sindacati, emergono preoccupanti conseguenze per i lavoratori dipendenti. Il rischio, come denunzia la CGIL, è che i lavoratori, al momento di presentare la dichiarazione dei redditi, si trovino a dover pagare somme non dovute. Questo contraddice le affermazioni del Governo, che continua a dichiarare di voler abbassare le tasse per i redditi medi e bassi. La verità è che si colpiscono proprio coloro che pagano le tasse in modo onesto e puntuale: questa situazione è inaccettabile e rappresenta una chiara ingiustizia sociale. È ora di dire basta a un governo che si vanta di difendere i più vulnerabili, ma che in realtà li penalizza ulteriormente. È necessario un intervento immediato per correggere questa norma, utilizzando il primo veicolo legislativo disponibile. È inaccettabile che lo Stato faccia cassa a spese dei lavoratori dipendenti, mentre si fa finta di abbassare le tasse. I cittadini e le cittadine che vivono di salario meritano sostegno, non vessazioni. È tempo di agire!”

Così in una nota il senatore M5S Orfeo Mazzella.

