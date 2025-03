SARDEGNA, S. LICHERI (M5S): RESTITUIRE AI CITTADINI AREA MADDALENA E’ UNA PRIORITA’

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

PRIORITA’*

Roma, 21 mar. – “Dopo anni di stallo, finalmente, la giunta della

Presidente Alessandra Todde potrà realizzare tutti gli interventi di

bonifica dell’Arsenale della Maddalena considerata di preminente interesse

pubblico. Ora, però occorre mettere in sicurezza l’area”, è quanto afferma

in una nota la senatrice sarda del Movimento 5 stelle Sabrina Licheri. “Per

questo motivo – aggiunge – ho presentato un’interrogazione in Senato per

capire quando verranno erogate le risorse stanziate nel dicembre del 2021 e

che servono per bonificare l’ex area militare e tutte le zone adiacenti.

Dopo una prima erogazione di 3,5 milioni di euro per il 2022, la Presidenza

del Consiglio – prosegue – non ha ancora reso disponibili i 7 milioni di

euro per il 2023 e il 2024, risorse necessarie al processo di bonifica.

“Restituire ai cittadini l’area della Maddalena, il nucleo urbano e le

acque antistanti, è una priorità dopo tanti di abbandono e la sua

riconversione può essere un grande volano per l’economia della

zona”, conclude.