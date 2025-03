(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 *DAZI, NAVE (M5S): DESTRA NOSTRANA SI STA AMMATTENDO, DISASTRO VA

SCONGIURATO*

ROMA, 21 MAR. – “Il quadro messo in numeri oggi dall’Istat lascia piuttosto

sgomenti: tra dazi e contro dazi, sono 23 mila le imprese vulnerabili che

rischiano di non farcela. Di fronte a questo scenario economico

apocalittico, abbiamo un governo i cui componenti sembra si siano ammattiti

tutti d’un tratto. Basta vedere ciò che vanno blaterando i due Vicepremier:

da un lato c’è Salvini, per cui gli eventuali dazi di Trump “sarebbero una

grande opportunità”. Parole da camicia di forza, tanto che un altro big

della Lega come Zaia oggi si è sentito in dovere di prendere le distanze.

Dall’altra parte c’è Tajani, che alla presentazione del Piano d’Azione per

l’export italiano è arrivato a sostenere che per attutire i dazi di Trump

l’Italia dovrebbe importare di più dagli Usa: roba da matti. In sostanza,

per il ministro degli Esteri dovremmo spalancare le porte a chi vuole

fiaccare le nostre imprese e depredarci. La squadra di Meloni ci ha

abituato a uscite deliranti in questi due anni, basta vedere le acrobazie

verbali che stiamo ascoltando sul piano di riarmo Ue, ma qui siamo andando

un po’ oltre. Già c’è Urso a fare l’aguzzino della nostra industria, la cui

produzione crolla da 24 mesi. Se ci si mettono anche gli altri è la fine.

Il disastro di una guerra commerciale va scongiurato, perché le nostre

imprese di problemi ne hanno già parecchi”. Così in una nota il

senatore M5s Luigi Nave.