(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 SANITÀ, SPORTIELLO (M5S): “SU RSA GOVERNO SCARICA COSTI SU FAMIGLIE”

Roma, 20 mar. – “Anche oggi non abbiamo avuto nessuna risposta alla nostra interrogazione sulle rette delle RSA per i pazienti affetti dal morbo di Alzheimer, se non la conferma da parte del governo che non intende dare seguito a quanto previsto dalle sentenze della magistratura e dall’ordinanza della Corte di Cassazione che prevedono che i costi siano a carico del Servizio sanitario nazionale. Con la linea dell’esecutivo, confermata dall’emendamento approvato al Senato, metà del costo dell’assistenza ricadrà ancora sulle spalle delle famiglie. Senza tenere conto, tra l’altro, delle differenze territoriali, visto che in alcune Regioni il costo è totalmente a carico del servizio sanitario. Come si può pensare di scorporare una prestazione sanitaria da una socio-assistenziale in situazioni come queste? Come fa lo Stato a non doversi caricare i costi di queste residenze, che sono elevatissimi? Il sottosegretario Gemmato ha dichiarato che non si vogliono intaccare gli altri servizi, ma non è ovviamente questo quello che vogliamo. Già oggi il governo garantisce a stento l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Servono più risorse per il Fondo sanitario nazionale, non sappiamo più come dirlo. Si trovano miliardi e miliardi in un attimo per altre esigenze, a partire dalle armi, e poi invece non si trova un euro per la sanità pubblica. È un orientamento che noi condanniamo apertamente, non solo perché si ignora la Cassazione, ma perché si toglie anche alle famiglie la possibilità di fare ricorso, scaricando tutto sulle spalle loro e degli enti locali”. Lo dichiara Gilda Sportiello, deputata del Movimento 5 Stelle, in occasione delle interrogazioni al Ministero della Salute in Commissione Affari Sociali alla Camera.

