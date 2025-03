(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 PRATO, FURFARO (PD): “GOVERNO RACCONTA REALTA’ PARALLELA, CITTA’ HA RISORSE INADEGUATE”

“Le parole del procuratore Tescaroli fotografano con chiarezza quella che è la situazione di Prato. Il governo Meloni continua a ignorare le reali necessità della città mentre i parlamentari di destra si vantano di attenzioni inesistenti. La realtà è drammatica: organici ridotti all’osso, carenze strutturali negli uffici giudiziari e nelle forze dell’ordine, ispettori del lavoro insufficienti per contrastare lo sfruttamento, il carcere allo sbando. I sei poliziotti e nove carabinieri arrivati recentemente sembrano mere sostituzioni di personale, non incrementi. Il governo racconta una realtà parallela mentre la nostra città affronta sfide enormi con risorse inadeguate. Stamani ho parlato con la sindaca Bugetti, che ho innanzitutto ringraziato per quanto sta facendo per la comunità pratese, assicurandole il massimo impegno mio e del Partito Democratico. Un territorio complesso come Prato ha bisogno di investimenti strutturali, non di operazioni spot o passerelle che non portano soluzioni concrete. Il governo ha una responsabilità precisa: mettere le istituzioni locali nelle condizioni di operare efficacemente. Noi del Partito Democratico continueremo a batterci affinché Prato riceva finalmente l’attenzione che merita”.

Lo dichiara Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico.

Roma, 20 marzo 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it