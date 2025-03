C.S. “ “Regis: le nuove procedure per ottenere le risorse finanziarie del PNRR: webinar lunedi’ 24 marzo

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 “REGIS: LE NUOVE PROCEDURE PER OTTENERE LE RISORSE FINANZIARIE DEL PNRR, UN WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI SICILIA LUNEDI’ 24 MARZO

Di Re.GIS e delle nuove procedure per ottenere le risorse finanziarie del PNRR si parlerà lunedì 24 marzo dalle 11 alle 13 nel corso di un webinar organizzato dall’ANCI Sicilia.

Si tratta di un primo momento di approfondimento tra gli operatori degli enti locali che vedrà l’intervento di Andrea Ferri, responsabile della Finanza locale ANCI-IFEL, di Massimo Allulli, responsabile Politiche per la coesione e PNRR, e di Caterina Tantillo, avvocato ed esperta ANCI Sicilia.

Come è noto, con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 si è data attuazione a quanto previsto dall’articolo 18-quinques della legge 7 ottobre 2024, n.143.

L’obiettivo del webinar sarà quello di confrontarsi sul percorso pratico da seguire per l’inoltro delle richieste di anticipazione, erogazioni intermedie e saldo, attenzionando la modulistica da compilare e la documentazione da formare, attraverso un riepilogo dell’attività di monitoraggio sul sistema Re.GIS, a sostegno delle attestazioni sul rispetto delle condizionalità del PNRR.

Carla Muliello, addetto stampa ANCI Sicilia

*ANCI Sicilia*

Via Roma 19, 90139 Palermo

