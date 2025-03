(ARC) ZLS: Fedriga, premiato lavoro Fvg, grande opportunit per territorio

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 20 March 2025 Trieste, 20 mar – “”L’approvazione della Zona Logistica

Semplificata rappresenta un risultato importante per il Friuli

Venezia Giulia, frutto di un lavoro che la nostra Regione ha

avviato gi? con la precedente Giunta e che oggi si chiude

positivamente. ? stata una nostra precisa richiesta e abbiamo

creduto fin dall’inizio nella strategicit? di questo strumento”.

Lo afferma il governatore Massimiliano Fedriga commentando

l’ottenimento della Zona Logistica Semplificata (ZLS), un

risultato portato a compimento dopo un lungo e complesso iter

avviato nella scorsa legislatura grazie al lavoro degli assessori

Bini, Zilli e Pizzimenti e conclusosi ora anche grazie al lavoro

dell’assessore Cristina Amirante con la ratifica del Governo.

L’iter per il suo riconoscimento ? stato avviato nel 2020 e alla

proposta di istituzione, inoltrata nel 2022, hanno fatto seguito

alcune integrazioni al Piano di Sviluppo Strategico.

“Con la ZLS diamo nuove prospettive di crescita alle nostre

imprese e rendiamo il nostro territorio ancora pi? attrattivo per

chi vuole investire” ha aggiunto Fedriga.

Nelle aree potranno essere sviluppati ulteriori investimenti a

favore delle aziende gi? insediate sul territorio e di nuove

realt? che potranno cogliere l’opportunit? rappresentata dalla

piattaforma logistica regionale.

“La ZLS – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture

Cristina Amirante – consentir? di accedere a incentivi e a

significative semplificazioni burocratiche e fiscali, favorendo

cos? lo sviluppo economico. Questo ? certamente l’aspetto

principale dell’opportunit? offerta dalla ZLS, che comporter?

effetti positivi anche sull’intera catena logistica e sul sistema

delle infrastrutture del Friuli Venezia Giulia: la ZLS ?

destinata a diventare un elemento strategico per rafforzare la

competitivit? del Friuli Venezia Giulia, migliorando la capacit?

attrattiva e la connessione logistica del territorio”.

Per l’assessore alle Attivit? produttive Sergio Emidio Bini

“l’istituzione della ZLS garantir? alle imprese procedure

semplificate e la possibilit? di usufruire di un credito di

imposta sugli investimenti in determinate aree regionali, oltre

che l’eventuale istituzione di corridoi doganali. Si tratta di

misure che, assieme a quelle gi? programmate attraverso l’Agenda

FVG Manifattura 2030, concorreranno a rendere questa regione

ancora pi? attrattiva su scala nazionale. In questo contesto, la

collocazione geografica del Friuli Venezia Giulia, nel cuore

dell’Europa, rappresenta un ulteriore punto di forza da poter

sfruttare al massimo per rilanciare e sviluppare l’economia

regionale. La Zls Fvg – spiega l’assessore – individua come

principali punti di riferimento i tre porti di Trieste,

Monfalcone e San Giorgio di Nogaro, ai quali si aggiunge la

cosiddetta area di retroporto per un totale di 26 Comuni e una

superficie di 1.457 ettari”.

Soddisfazione per la conlusione dell’iter ? stata espressa anche

dall’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli. “Oggi si

chiude – ha commentato – un percorso virtuoso, che ha visto

premiata la capacit? di fare sistema dell’amministrazione

Fedriga: l’istituzione di una zona logistica semplificata in

Friuli Venezia Giulia ? un’occasione importante per rafforzare le

aree strategiche della Regione in un’ottica di semplificazione e

sburocratizzazione”.

