ANIMALI, CARAMIELLO (M5S): “DA UE NESSUNA RISPOSTA SU LORO TUTELA”

Roma, 20 mar. – “Sono profondamente deluso dalle parole della Commissaria europea per l’Ambiente, la Resilienza idrica e l’Economia circolare e competitiva Jessika Roswall nella sua audizione davanti alle Commissioni Ambiente e Politiche Ue di Camera e Senato. La Commissaria è stata estremamente evanescente nelle sue risposte, tanto che abbiamo più volte dovuto incalzarla per ottenere indicazioni utili. Anche il dialogo con il governo Meloni cui Roswall ha fatto riferimento non ci dice purtroppo come sarà possibile incidere sulla protezione della fauna selvatica, in particolare sulla drammatica situazione legata agli orsi in Italia e sulla formalizzazione della proposta di direttiva di modifica dello stato di protezione del lupo. Allo stesso tempo, non abbiamo avuto delucidazioni sulla situazione del nostro Paese riguardo alle procedure d’infrazione che pendono sulla testa e sulle tasche dei cittadini italiani. Oggi avremmo voluto risposte chiare, ma evidentemente la tutela degli animali non è in cima alle priorità di questa Commissione, proprio come succede con il governo Meloni”. Lo scrive in una nota Alessandro Caramiello, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura alla Camera.

