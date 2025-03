CONTIENE FOTO# PIGNETO, MALATESTA E TORPIGNATTARA. CONTROLLI DEI CARABINIERI, 12 PERSONE DENUNCIATE. “EX BORGHETTO DEGLI ARTIGIANI” NUOVAMENTE OCCUPATO E SGOMBERATO.

(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

PIGNETO, MALATESTA E TORPIGNATTARA.

CONTROLLI DEI CARABINIERI, 12 PERSONE DENUNCIATE.

“EX BORGHETTO DEGLI ARTIGIANI” NUOVAMENTE OCCUPATO E SGOMBERATO.

ROMA – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Roma

Torpignattara, con il supporto di altri reparti della Compagnia Roma

Casilina, del Nucleo Carabinieri cinofili di Santa Maria di Galeria e del

Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Roma, hanno dato esecuzione ad

un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nei

quartieri Pigneto, Malatesta e Torpignattara, finalizzato alla prevenzione e

repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia.

Il bilancio dell’attività è di 12 persone denunciate alla Procura della

Repubblica e una sanzionata in via amministrativa.

Nello specifico, due cittadine romene di 43 e 45 anni, entrambe senza fissa

dimora e con precedenti, sono state denunciate dai Carabinieri, per furto

aggravato, in quanto sorprese a portar via la somma di denaro di 95 euro da

un’attività commerciale. Denaro recuperato e restituito al titolare del

negozio.

Poco dopo, un cittadino tedesco di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine,

è stato denunciato dai militari per danneggiamento di un’auto in sosta lungo

la strada.

In via dell’Acqua Bullicante, all’interno dell’area dell’ex “Borgetto degli

Artigiani”, terreno confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al

Comune di Roma, i Carabinieri hanno sorpreso a dimorare senza averne diritto

e denunciato 9 cittadini tra italiani e stranieri di età compresa tra i 21 e

i 45anni, per Invasione di terreni ed edifici.

Stessa sorte per altre 20 persone, tutti occupanti abusivi dell’immobile

dell’ex B&B di via Castriccio Castracane, di proprietà di una società, che

una volta terminate le procedure di identificazione, saranno tutti

denunciati dai Carabinieri, alla Procura della Repubblica per Invasione di

terreni ed edifici.

Sanzionato in via amministrativa e segnalato al Prefetto una persona, in

quanto trovato in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del

tipo hashish.

Complessivamente i Carabinieri hanno identificato 75 persone, controllato 35

veicoli e ispezionato 6 attività commerciali.

