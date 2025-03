(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2025

APPENDINO (M5S) A ELKANN: RICOPRIRE D'ORO TAVARES PUGNO A LAVORATORI, NON RIPETA SCEMPIO

Roma, 19 mar. – “L’audizione di Tavares di qualche mese fa è stato uno spettacolo indecoroso. Dopo i disastri fatti sulla pelle di lavoratori e imprese ha pure avuto il coraggio di raccontare menzogne. Una indimenticabile: che Stellantis è stata costretta a produrre all’estero perché gli italiani non comprano abbastanza macchine elettriche. Ha cercato di farci credere che in Serbia, in Polonia o in Marocco il mercato elettrico vada meglio che in Italia, ma guardi che lo capisce un bambino, che dove produci non ha nulla a che vedere con dove vendi e che lei e la sua azienda avete iniziato a disinvestire ben prima della transizione ecologica. E a proposito, mi faccia aprire una parentesi: ricoprire d’oro Tavares che ha smantellato l’automotive italiana è stato un pugno in faccia ai nostri lavoratori. Ci auguriamo che almeno nel contrattualizzare il nuovo AD non ripeta questo scempio”. Così la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo durante l’audizione del presidente di Stellantis John Elkann.

