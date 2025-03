(AGENPARL) - Roma, 18 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 18 March 2025 EX ILVA, L’ABBATE (M5S): GOVERNO IGNORA EMERGENZA AMBIENTALE E RISCHI SALUTE

Roma, 18 marzo – “Il governo Meloni si è assunto la responsabilità di avere bocciato qualunque proposta che andasse nella direzione di tutelare la salute dei cittadini e il supporto ai lavoratori di Taranto. Nel provvedimento che abbiamo discusso in Aula non c’è nulla per decarbonizzare, anzi. La maggioranza ha tolto 400 milioni di euro destinati alle bonifiche che erano stati messi a disposizione con il governo Conte. L’esecutivo non spende soldi per tutelare i tarantini ma li trova per un inutile Ponte sullo Stretto su cui investe 13,6 miliardi di euro, per una fallimentare operazione in Albania costata un miliardo, o per gli oltre 30 miliardi per acquistare armi. Hanno eliminato i fondi destinati alle bonifiche per offrirli alla prossima gestione straniera, e non abbiamo certezze se questa tutelerà i nostri lavoratori. In che modo pensano di sostenere il territorio e le famiglie? E ancora più grave, non hanno detto nulla sulla chiusura delle fonti inquinanti. Dal Pnrr hanno tolto inoltre i fondi destinati all’idrogeno green per destinarli all’hub del gas, quindi in che modo intendono decarbonizzare i processi industriali? Non c’è alcun piano industriale, di decarbonizzazione, di tutela ambientale e dei posti di lavoro. Solo soluzioni fallimentari, ed è quello di cui non abbiamo bisogno. La verità è che il governo Meloni non ha alcuna intenzione di aiutare il nostro Paese, il Sud e le imprese del nostro territorio. Lo stanno dimostrando anche sul fronte della produzione industriale, in calo da 24 mesi consecutivi. Noi non votiamo questo provvedimento e continueremo a insistere per far capire al centrodestra che al primo posto degli interessi di un governo deve esserci la tutela dei cittadini e dei lavoratori”. Così in una nota la deputata M5S e vicepresidente della commissione Ambiente, Patty L’Abbate, intervenuta in dichiarazione di voto sul decreto Ex Ilva.

