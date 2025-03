(AGENPARL) - Roma, 18 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 18 March 2025 COMUNICATO STAMPA

AMBIENTE: 18 SETTEMBRE GIORNATA NAZIONALE DEL RICICLO DELLA CARTA,

PRESENTATA ALLA CAMERA LA PDL

Oggi, presso la Camera dei Deputati, è stata presentata la Proposta di

Legge per istituire il 18 settembre, la Giornata Nazionale del Riciclo

della Carta. Alla conferenza stampa hanno partecipato l’Onorevole Massimo

Milani (FdI), Segretario VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori

Pubblici; Giulio Cesareo, Direttore Ufficio comunicazione Sacro Convento di

Assisi; Massimo Medugno, Direttore Generale Assocarta – Federazione Carta e

Grafica; Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco; Luca Proietti,

Direttore Generale Economia Circolare e Bonifiche MASE.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, imprese e

istituzioni sull’importanza della raccolta differenziata e del riciclo

della carta, sulla possibilità di massimizzare la valorizzazione di un

materiale rinnovabile, riciclabile e già ampiamente riciclato con la

conseguente riduzione dell’impatto ambientale.

“La proposta di legge che ho depositato in Commissione Ambiente per

istituire il 18 settembre la Giornata Nazionale del Riciclo della Carta ha

un valore altamente simbolico nella sfida della raccolta differenziata” –

commenta Massimo Milani, Segretario della Commissione Ambiente di Fratelli

d’Italia e promotore della pdl. “L’intento è quello di aumentare la

circolarità di una filiera già virtuosa del riciclo, soprattutto in

considerazione dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo che

alzerà ulteriormente l’asticella della sostenibilità degli imballaggi,

anche per la fase della progettazione (ecodesign)”.

Comieco collaborerà insieme alle Istituzioni, le associazioni di categoria

e gli enti locali affinché la giornata possa essere un’importante occasione

per promuovere la cultura del riciclo della carta ed anche un importante

riconoscimento per i cittadini che con impegno quotidiano nella raccolta

differenziata hanno contribuito a rendere l’Italia un Paese tra i più

virtuosi d’Europa.

“Nel 2023 il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici in Italia ha

raggiunto il 92,3%, superando l’obiettivo UE dell’85% al 2030 e la raccolta

differenziata di carta e cartone fatta dai Comuni ha sfiorato i 3,7 milioni

di tonnellate” – commenta Carlo Montalbetti, Direttore generale di Comieco.

“I dati confermano una diffusa sensibilità ambientale, che va incentivata

con iniziative concrete come la Giornata Nazionale del Riciclo della Carta.

Questo appuntamento annuale sarà un’occasione per rafforzare l’impegno di

tutti verso un’economia sempre più circolare”.

Proprio il tema della “cultura ambientale” è uno di quelli che anima il

festival «Cortile di Francesco» organizzato dai frati del Sacro Convento di

Assisi che con conferenze, tavole rotonde, testimonianze si è affermato nel

corso degli anni come un momento di accoglienza e di confronto reciproco

tra intellettuali, persone comuni, esperti e artisti, e può rappresentare

dunque un importante contributo nell’ambito della Giornata Nazionale del

riciclo per lo sviluppo di un approccio il più possibile organico e globale

al tema della sostenibilità.