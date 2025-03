2° comunicato stampa del 18 marzo 2025

(AGENPARL) - Roma, 18 Marzo 2025

MADDALONI (CE). MINACCIA E AGGREDISCE LA MADRE CHE SI RIFIUTA DI DARGLI

DENARO. 24ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Il 24enne è stato bloccato la notte scorsa dai carabinieri presso la propria

abitazione a Maddaloni, nel casertano, dove, in preda all’ira, aveva appena

aggredito fisicamente la propria madre, che si era rifiutata di dargli il

denaro di cui aveva bisogno.

L’immediato intervento dei militari dell’Arma è scattato poco prima della

mezzanotte, a seguito della richiesta di aiuto pervenuta al numero di

emergenza “112”, da parte della donna.

La stessa, con voce tremante e fortemente preoccupata per la propria

incolumità ha riferito all’operatore di turno alla Centrale Operativa della

Compagnia Carabinieri di Maddaloni, che il figlio convivente, al solo scopo

di estorcerle denaro, la stava aggredendo e che, in forte stato di

agitazione, le stava distruggendo casa.

I Carabinieri della Stazione di Maddaloni, appena giunti all’indirizzo

segnalato, hanno trovato ad attenderli nel cortile dell’abitazione la donna

che, visibilmente scossa e incapace di profferire parole, ha indicato il

figlio poco distante da Lei. Il giovane, che in forte stato di agitazione si

era momentaneamente appartato in un angolo, è stato subito bloccato e

condotto in caserma.

Dopo essere stata tranquillizzata dai militari, la madre ha denunciato che

il 24enne, poco prima, le aveva chiesto del denaro e che, al suo diniego,

aveva cominciato a strattonarla e minacciarla di morte, distruggendo, in uno

scatto d’ira, alcuni vasi in terracotta ivi presenti.

La stessa ha poi mostrato ai carabinieri gli evidenti segni lasciati dal

figlio all’esterno del portone dello stabile, contro il quale si sarebbe

scagliato con calci e pugni allo scopo di entrare in casa, ed inveire

violentemente contro di lei.

Nel corso della formalizzazione della denuncia ha inoltre specificato di

subire maltrattamenti e violenze da parte del figlio da diverso tempo e che

il motivo scatenate è sempre legato alle continue richieste di denaro da

parte di quest’ultimo.

A seguito della denuncia e degli immediati accertamenti, che hanno permesso

di inquadrare l’episodio in un contesto di reiterati maltrattamenti fisici e

psicologici messi in atto, nell’ultimo periodo, dal 24enne nei confronti

della madre, i carabinieri lo hanno arrestato e condotto presso la casa

circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Dovrà rispondere di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.