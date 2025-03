INVITO STAMPA – Il 18 marzo la firma di un Protocollo d’Intesa tra Unimore e Tribunale di Modena per portare la formazione giuridica dentro la realtà della giustizia

(AGENPARL) - Roma, 17 Marzo 2025

Oggetto: Il 18 marzo la firma di un Protocollo d’Intesa tra Unimore e Tribunale di Modena per portare la formazione giuridica dentro la realtà della giustizia

INVITO STAMPA

Il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore e il Tribunale di Modena firmano un protocollo d’intesa per avvicinare la formazione giuridica alla realtà del sistema giudiziario. L’accordo prevede il coinvolgimento degli studenti in attività di ricerca applicata, comunicazione istituzionale e percorsi formativi all’interno del Tribunale, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra Università e istituzioni.

La firma ufficiale dell’accordo si terrà:

Martedì 18 marzo 2025 – ore 10.00

Dipartimento di Giurisprudenza – Sala del Consiglio

Saranno presenti:

Prof. Carmelo Elio Tavilla, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Dott. Alberto Rizzo, Presidente del Tribunale di Modena

Al termine dell’incontro sarà possibile raccogliere dichiarazioni dei firmatari.

Lunedì 17 marzo 2025

L’Ufficio Stampa