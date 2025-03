CARABINIERI: *Lancio stampa* Maxi operazione antimafia nelle province di Messina e Catania, eseguite 39 misure cautelari.

(AGENPARL) - Roma, 13 Marzo 2025

(AGENPARL) – gio 13 marzo 2025 Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Catania

Direzione Distrettuale Antimafia

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Messina

Direzione Distrettuale Antimafia

Vasta operazione antimafia nelle province di Messina e Catania. 39 arresti eseguiti da Carabinieri e Finanza, in esecuzione di misure cautelari nell’ambito di indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e Catania.

Nelle prime ore della mattinata di oggi 13 marzo 2025, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e i Finanzieri dei Comandi Provinciali di Catania e Messina hanno effettuato una vasta operazione nelle Province di Messina e Catania, con l’esecuzione di misure cautelari emesse dai GIP dei Tribunali del capoluogo peloritano e di quello etneo, su richiesta delle rispettive Procure, nei confronti 39 persone, a vario titolo indagate, per associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al narcotraffico, numerosi episodi di spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti – tutti reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 del codice penale poiché commessi con metodo mafioso o con il fine di agevolare il clan “CAPPELLO-CINTORINO” – e trasferimento fraudolento di valori.

Le due ordinanze sono il risultato dello stretto coordinamento investigativo attuato tra gli Uffici Giudiziari di Catania e di Messina, sotto la supervisione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, al fine di monitorare più efficacemente le persistenti attività, anche di sfruttamento economico del territorio, proprie dei citati clan per effetto delle cointeressenze nei territori “di confine” delle due province.

I particolari dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che sarà tenuta alle ore 10:30, presso il Palazzo di Giustizia di Messina (via Tommaso Cannizzaro).