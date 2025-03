(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 SALVA MILANO, DE CORATO (FDI): SALA E’ ORA CHE VADA A CASA PER DANNI FATTI ALLA CITTA’

“L’attuale situazione politico-amministrativa che la nostra città sta vivendo evidenzia, ancora una volta, l’incapacità assoluta e tangibile del primo cittadino e dell’intera sua Giunta. Indipendentemente da ciò che diranno le indagini in corso, salta subito all’occhio di tutti i milanesi e anche dell’Italia intera, che dal 2011 ad oggi sotto la guida Pisapia e Sala, la nostra città ha subito fallimenti e vere e proprie catastrofi, dal punto di vista urbanistico e nella più totale mancanza di progettualità. Sala, inoltre, ha provocato a Milano un evidente danno di immagine, una mancanza di certezza per operatori e investitori oltre al danno diretto arrecato ai cittadini che in buona fede hanno acquistato gli immobili che ora, oltre 1.000, si ritrovano con cantieri sequestrati a causa dell’incapacità del primo cittadino. E’ arrivato il momento che Sala, assieme all’intera Giunta, se ne vada a casa! Ciò, finalmente, sarebbe l’unico vero “salva-Milano”. Entrambi hanno già fatto troppi danni all’intera città a discapito dei milanesi”.Così il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi.

