(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 8 MARZO. CIANCITTO (FDI): GOVERNO MELONI IN CAMPO PER SOSTEGNO FORTE ALLE DONNE

“In occasione della Festa della Donna, desidero sottolineare l’importante lavoro che il Governo Meloni ha svolto per la tutela dei diritti delle donne e la lotta alla violenza di genere. Un passo fondamentale in questa direzione è stato l’approvazione, proprio ieri, della legge che introduce il reato di femminicidio, una misura che rappresenta un segnale forte e chiaro contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne. Questa iniziativa dimostra l’impegno costante del governo nel perseguire la giustizia e garantire la sicurezza delle donne, affrontando un problema sociale di grande rilevanza. La legge segna una vittoria significativa nella protezione delle donne, nel riconoscimento del femminicidio come crimine specifico e nell’affermazione di un principio fondamentale: ogni forma di violenza contro le donne deve essere combattuta con determinazione e severità. L’approvazione di questa legge è solo una delle molteplici azioni che il Governo Meloni sta mettendo in campo per migliorare la condizione delle donne in Italia. È fondamentale continuare su questa strada con politiche di prevenzione, sostegno alle vittime e sensibilizzazione, per costruire una società più giusta e inclusiva. La Festa della Donna rappresenta, quindi, non solo un momento di riflessione, ma anche di gratitudine verso tutte le donne che ogni giorno contribuiscono a costruire un futuro migliore. Il nostro impegno è di continuare a proteggere i loro diritti e promuovere il loro benessere”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Ciancitto.

