Ricordiamo oggi a Brescia e al Kursaal

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025 Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano presenzierà oggi alla

cerimonia di inaugurazione di Futura Expo 2025 a Brescia, i. Dopo i saluti

del presidente della Camera di Commercio di Brescia Roberto Saccone e la

tavola rotonda “Abbiamo ancora voglia di un futuro sostenibile?”, con

interventi in video della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e

del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il

presidente Emiliano sarà protagonista di un momento di confronto con il

presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, cui seguirà il taglio

del nastro.

^^^^

Una giornata interamente dedicata al ruolo delle donne, all’empowerment

femminile e al contrasto alla violenza di genere per celebrare la Giornata

internazionale dell’8 marzo. Oggi v*enerdì 7 marzo 2025 alle ore 11.00, al

Teatro Kursaal*, sarà presentato alla stampa, per la prima volta, lo spot

dal titolo, “*Puglia, Unica al femminile*”, promosso e realizzato

dall’Assessorato alla Parità di genere e dalla Struttura Comunicazione

istituzionale. E sarà illustrata un’importante iniziativa per favorire la

parità di genere attraverso il linguaggio dell’Arte e della Cultura. Si

tratta di un progetto, promosso dal Dipartimento Welfare e realizzato da

Puglia Culture che prevede la realizzazione di un brano musicale composto

dalle cantautrici pugliesi Erica Mou e Carolina Bubbico al centro di “

*GeneriAmo*”, campagna di comunicazione per la parità di genere a cura

degli artisti Flavio&Frank, uno spot con testimonial del mondo della

Cultura e dello Sport, un concorso artistico e una mostra collettiva che

coinvolgerà i licei artistici e gli istituti d’arte pugliesi.

All’evento interverranno:

Serena Triggiani, assessora alle Politiche di Genere Regione Puglia,

Viviana Matrangola, assessora Cultura, tutela e sviluppo delle imprese

culturali Regione Puglia,

Valentina Romano, direttrice Dipartimento Welfare Regione Puglia,

Annalisa Fauzzi, Comunicazione Istituzionale Regione Puglia,

Paolo Ponzio, presidente Puglia Culture,

Frank Sabato, Erica Mou e Carolina Bubbico.

Inoltre prenderanno parte all’iniziativa tutte le donne della Regione

Puglia protagoniste dello spot “Puglia, Unica al femminile” che hanno

partecipato al progetto.