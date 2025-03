(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2025

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Comunicati del 05/03/2025

Consiglio | ore 13:09

Il Vicepres. Gennaccaro all’incontro a Roma con il Min. Schillaci

Incontro, nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, con il Ministro della Salute. Omogeneità delle tariffe regionali, PNRR e fascicolo sanitario i temi approfonditi.

Consigliera di parità | ore 10:00

8 marzo, Giornata internazionale della donna – Presa di posizione della Consigliera di parità Brigitte Hofer

“La parità non deve rimanere un ideale – deve diventare realtà!”

