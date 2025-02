COMUNICATO STAMPA 26.02.2025

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 Questura di BolzanoQuästur Bozen

Ufficio Stampa PresseamtComunicato Stampa del 26 Febbraio 2025

MERANO

SI FINGONO POLIZIOTTI

e le SVUOTANO il CONTO CORRENTE

La POLIZIA di STATO

INVITA la CITTADINANZA

alla MASSIMA ATTENZIONE

Nella giornata di ieri una donna meranese di 55 anni si è presentata presso gli Uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano per denunciare di aver appena ricevuto un messaggio sulla propria utenza cellulare con il quale veniva avvisata di un tentativo di truffa in atto sul proprio conto corrente bancario.

Dopo aver contattato il numero indicato nel messaggio, l’interlocutore, spacciandosi per un operatore del Servizio Clienti della Banca, anticipava alla donna che sarebbe stata chiamata dalla Questura di Bolzano per avere maggiori informazioni su come tutelare il proprio denaro.

A questo punto la malcapitata riceveva una chiamata, proveniente apparentemente dall’utenza telefonica della Questura, nel corso della quale un altro interlocutore diverso dal primo, qualificandosi come Poliziotto, le suggeriva di effettuare un bonifico su un conto sicuro.

L’ignara vittima, sempre seguendo le indicazioni del truffatore/finto Poliziotto, provvedeva immeditatamente a versare oltre 13.000 Euro su un conto corrente estero.

Su questo episodio criminale – purtroppo assai simile a tanti altri messi a segno in questi ultimi tempi – sta ora indagando la Squadra Mobile della Questura di Bolzano, in collaborazione con i colleghi del Commissariato di Merano, allo scopo di risalire agli autori della truffa.