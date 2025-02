0225 La Spezia audizione capitale cultura

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 Credo profondamente nel potere dell’immaginazione, convinto che ogni realtà debba

prima essere immaginata per poterla costruire. Solo partendo oggi da una visione

chiara del futuro possiamo creare una base solida per domani. Dal 2017, come

Sindaco della Spezia, ho sempre lavorato con un obiettivo preciso: offrire alle nuove

generazioni una città ricca di opportunità e in grado di esprimere al meglio il suo

straordinario potenziale. In questo spirito, abbiamo avviato un vasto piano di

sviluppo, guardando al futuro con fiducia e riscoprendo la nostra storia, restituendo

spazi storici dimenticati e implementando iniziative per lo sviluppo sostenibile,

portando la Spezia al sesto posto nella classifica nazionale di Ecosistema Urbano

nel 2023.

Abbiamo rivoluzionato la mobilità cittadina, investito nel decoro urbano, nella

manutenzione e nelle infrastrutture a impatto zero, valorizzando il legame profondo

che unisce Spezia al mare. Oggi, la città è un centro di eccellenza nel settore della

nautica e sede di importanti Centri di Ricerca internazionali, creando numerose

opportunità nel campo della Blue Economy, supportate da percorsi formativi di alta

qualità.

La Spezia è in piena trasformazione e ha tutte le potenzialità per crescere ancora. La

candidatura a Capitale Italiana della Cultura rappresenta sia la conclusione di un

cammino che l’inizio di un nuovo capitolo. Come sarà la nostra città nei prossimi

anni? Possiamo disegnarla insieme, con il contributo di cittadini, imprese,

associazioni e istituzioni, tutti attori di questo cambiamento. Il dossier di

candidatura delinea una città capace di liberare il talento di ciascuno, rispettando

diversità e inclinazioni, con la cultura, come il mare, al centro del nostro agire.

Vogliamo costruire una Spezia sempre più accogliente, innovativa e sostenibile,

offrendo un futuro migliore a tutti i suoi abitanti. E sono certo che, se diventeremo

Capitale Italiana della Cultura 2027, la visione che oggi abbiamo della città del

futuro si trasformerà, domani, in realtà.

Il Sindaco della Spezia

Pierluigi Peracchini

Bussola e sestante: guida e visione

Ma che ci fanno tutte queste persone, qui?

Esco e, appena imboccato il “carugio drito” di Via del

Prione, mi trovo davanti una fila di gente. Saldi? No, a

farmi capire che non sono spezzini in vena di shopping

sono gli accenti di fuori e i suoni di lingue straniere.

La coda finisce dentro il Museo Civico Amedeo Lia.

Stessa scena al Castello San Giorgio e al Museo

Navale.

Passeggiando, scopro turisti anche intorno alle ville

liberty, a Palazzo Maggiani e al Quartiere Umbertino.

Perfino un uomo in bermuda fotografa la Vetrina

Caracciolo. Salendo lungo i sentieri tra pini e castagni,

incontro frotte di escursionisti. Mi fermo in cima

all’Anello Coregna: il Golfo di Spezia si apre davanti a

Offro un pezzo di focaccia a un ragazzino irlandese,

ma restiamo in silenzio, rapiti dal panorama. Anche i

forti sono presi d’assalto, ma da curiosi e non da

cannonate.

Al molo, mollo gli ormeggi e mi godo la calma in

mare, tra il Tino e la Palmaria. Ma non sono solo:

yacht e barche sventolano bandiere da tutto il mondo,

e i navigatori restano incantati dalla vista, mi fanno

ciao.

Il sole cala, le case di Portovenere si tingono d’oro, le

Apuane di rosa, mentre il mare si riempie di luci

danzanti. Forse ho capito cosa attrae tutte queste

persone: la magia unica di Spezia, un luogo che ora si

illumina anche del titolo di Capitale Italiana della

Cultura 2027. Un gioiello straordinario, “speziale”,

che incanta tutti, che siano di Rebocco, Città del Capo

o qualsiasi altra parte del mondo.

Dario Vergassola

Bussola e sestante: guida e visione

1. La Spezia. Una cultura come il mare

1.1. Bussola e sestante: guida e visione

Una cultura come il mare è plurale, ricca, variegata come la vita sott’acqua. Una cultura di correnti: idee,

espressioni artistiche, tradizioni.

Una cultura come il mare è profonda e complessa, tra la superficie attraversata dalla luce e gli abissi misteriosi,

così come i livelli di significato che dalle radici storiche e filosofiche di un popolo si sviluppano fino a ciò che è più

spettacolare ed effimero.

Una cultura come il mare è sempre in movimento come le onde, un costante cambiamento spinto dal vento

dell’innovazione di pensiero e tecnologia. “Tutto scorre” e si trasforma proprio come il mare che cambia con il

tempo e le maree.

Una cultura come il mare è sempre interconnessa, bagna ogni costa, raggiunge comunità e nazioni favorendo

scambi di beni e idee. È locale e globale come ogni mare fa parte del grande oceano mondiale.

Una cultura come il mare è un campo di esplorazione e scoperta, uno spazio aperto all’immaginazione e alla

sperimentazione. Come gli esploratori del mare, i suoi abitanti sono sempre impegnati nella ricerca di nuovi

orizzonti, più in profondità, con meraviglia.

Una cultura come il mare è sempre capace di rigenerarsi, anche dopo tempeste e pressioni esterne, continuando

ad esistere nonostante tutto.

Se la cultura fosse il mare significherebbe sostenibilità naturale, sociale ed economica perché non vi è mare né

cultura senza rispetto dell’ambiente, inclusione, parità di accesso alle risorse.

La Spezia nasce con l’acqua e con il mare. Quella dolce scendeva a valle in mille ruscelli e consentiva la

sussistenza dei contadini del mare, poi l’Arsenale, la Città nuova, migliaia di persone da tutta Italia per

costruire una “nuova nazione” (v. Cap. 3.1.).

Non ci sarebbe stato Arsenale senza quel disegno eccezionale del Golfo che tanto fu amato da Napoleone,

né La Spezia – come la conosciamo – senza Arsenale. E tutt’oggi la Blue Economy è il settore trainante

della Città, conosciuta soprattutto per i suoi poli di ricerca e innovazione, i suoi porti ed i suoi cantieri. Ma

La Spezia vuole affermare, con la cultura, tutto ciò che ancora poco si legge nelle trame del suo

panorama. Un patrimonio di valori materiali e immateriali che è visibile nei luoghi deputati, ma anche

nell’architettura e in opere pubbliche come quella di Daniel Buren in Piazza Verdi. Una collezione

eccezionale di opere d’arte del ‘900, iniziata col Premio del Golfo voluto da Marinetti. Un comparto di

formazione e innovazione che con la creatività si esprime tra la musica del Conservatorio “Giacomo

Puccini” e il design nautico, fiore all’occhiello del Made in Italy. Un’attenzione forte alle fasce fragili con

progetti che coinvolgono in tavoli di lavoro il Comune, l’ASL 5, la Casa circondariale, Terzo e Quarto

settore, tra cultura e benessere…

Anche questo è La Spezia, candidata a Capitale Italiana della cultura 2027 per affermare la sua storia e

sostenibilità, Amphiorama, museo diffuso della Città che partendo dal mare guarda al futuro, il rilancio del

Bussola e sestante: guida e visione

proiettarla nel futuro grazie a progetti come GIONA, spazio che unisce creatività, innovazione e

Premio del Golfo per giovani artisti, percorsi volti a strutturare servizi di welfare culturale, Arcipelago

Spezia dove la cultura incontra i quartieri, facendo riscoprire ai residenti luoghi vicino casa e progettare

nuovi spazi di incontro e confronto. Tutto ciò grazie alle solide reti di collaborazione nate negli ultimi anni,

a testimonianza dell’impegno della Città nel cucire relazioni tra pubblico e privato per lo sviluppo

sostenibile del territorio.

La Spezia Capitale Italiana di una cultura che vede nell’incontro con il mondo del mare una sfida per

città dove questo elemento è fondamentale, in un Paese con quasi 8000 km di costa, non è solo strumento

di crescita economica, ma bene prezioso che tanto ispira e tanto chiede protezione e valorizzazione. Dunque

“una cultura come il mare” è metafora, ma anche obiettivo, aspirazione della Città verso un modello

di sviluppo attento a ciò che è bello, sostenibile ed inclusivo.

1.2. Obiettivi

La Spezia vuole diventare un grande laboratorio dove la cultura crea nuovi orizzonti per la CittàMare, favorendo l’incontro tra settori e discipline, rileggendo il passato con nuovi strumenti accessibili alle

nuove generazioni, guardando alle sfide della sostenibilità integrale attraverso la sensibilità degli artisti per

portare nuova consapevolezza e proposte per il futuro.

La candidatura della Città si allinea ai principi promossi dal G20 della Cultura, e ribaditi anche dal G7,

dove la cultura è considerata una leva fondamentale per la consapevolezza climatica e per il

raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Il concetto di una “cultura come il mare”

sottolinea l’importanza di integrare più profondamente l’azione climatica nelle politiche culturali.

Questo approccio si collega alle iniziative del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile

2021-2030, promosso dalle Nazioni Unite e dall’UNESCO, per contribuire al raggiungimento SDG14,

“Vita sott’acqua”, dell’Agenda 2030.

In questa cornice, La Spezia si pone, dunque, i seguenti obiettivi:

− rafforzare il posizionamento della Città quale polo di cultura e creatività che attinge al rapporto

tra terra e mare per disegnare il futuro;

− promuovere una cultura di pace, dove l’arte possa creare terreno fertile per il dialogo tra popoli

e per l’inclusione sociale;

− valorizzare e promuovere il patrimonio e la storia della Spezia verso i cittadini residenti e

temporanei, per rendere la Città più leggibile, vivibile ed attrattiva;

− sviluppare nuova consapevolezza rispetto alla cultura del mare, valorizzando i mestieri d’ieri e

di oggi, il patrimonio marittimo, le tradizioni e le espressioni artistiche con strumenti innovativi.

La candidatura rappresenta un’opportunità unica per accelerare il percorso di trasformazione della Spezia

in un centro capace di ispirare le nuove generazioni e affrontare le sfide della sostenibilità, promuovendo

un nuovo modo di vivere il rapporto tra l’uomo e il mare attraverso la cultura.

Obiettivi

2. Reti: il cammino verso Capitale Italiana della Cultura

C’è un filo unico che unisce Marconi, il Futurismo, il Liberty, i “Macchiaioli”, Shelley, Byron, Galeazzi e

i palombari, la Venere del Botticelli, forti, castelli, la Contessa di Castiglione, Cavour e Napoleone fino al

“Miglio Blu” con i migliori brand dello yachting a livello mondiale, i centri di ricerca nazionali e

internazionali e, se alziamo lo sguardo a tutto il territorio spezzino, quel filo unisce i Macchiaioli, Montale,

Lawrence, i Malaspina, Dante, gli scrittori del Gruppo Einaudi, un mix davvero unico fatto di estro e

meraviglia.

Un filo unico che l’Amministrazione comunale ha voluto “riannodare” per trasformare la Città e il suo

territorio in un polo culturale, turistico e industriale di rilievo nazionale e internazionale grazie a un dialogo

tra enti pubblici e privati. Parole d’ordine: reti, protocolli, patti.

La Spezia si reinventa ogni giorno, offrendo nuove storie da vivere, scoprire e raccontare, un tessuto

urbano che risponde alle esigenze di una cittadinanza globale, e dimostra come un moderno centro

urbano possa essere un laboratorio vivente di idee, iniziative e opportunità.

Nel 2024 è stato sottoscritto il Protocollo ALA (Area Ligure Apuana) per creare un’area turistica a confine

tra due Regioni (Liguria e Toscana) e tre Province (La Spezia, Massa-Carrara e Lucca) che unisce 66

comuni e vede La Spezia nella veste di promotore e capofila. Un’area che vanta un patrimonio culturale,

naturale ed enogastronomico con 2 parchi nazionali, 4 regionali e un’area marina protetta tale da offrire

un’esperienza turistica integrata e ricca per uno sviluppo sostenibile e inclusivo. A seguito della firma del

protocollo sono nati i progetti: “Ombre Imperiali” – per valorizzare la presenza Napoleonica nel territorio e “Limes” – per metter a sistema l’imponente sistema di castelli, forti, fortificazioni che ha caratterizzano

il territorio. “Limes” nasce sulla spinta di “La Spezia Forte”, progetto dell’Amministrazione spezzina per

riqualificare il patrimonio storico e militare della Città.

Il Piano Strategico della Cultura, realizzato nel 2020 e rinnovato all’inizio del 2024, ha delineato il

perimetro di riferimento per le politiche di sviluppo culturale nei prossimi anni, premessa indispensabile

per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Emerge l’attenzione al rapporto cultura-benessere. I

musei offrono percorsi e strumenti per l’accessibilità fisica e cognitiva: il Centro di Arte Moderna e

Contemporanea CAMeC inaugurerà il 5 ottobre 2024 con una nuova Accessibility Room (v. Cap. 4.1). Ma

tante le iniziative sviluppate: i laboratori di arteterapia con l’ASL 5, le attività culturali e creative che si

svolgono presso la Casa della Salute Mentale, le azioni a contrasto della povertà educativa all’interno

del progetto “Futuro aperto” e per l’invecchiamento attivo all’interno dei 6 Centri per anziani.

E nel campo dell’inclusione sociale, il Patto Educativo di Comunità risponde ai bisogni emergenti,

il 15% della popolazione è straniera, questo strumento risponde ai bisogni delle comunità residenti. In

contrasta la povertà educativa, coinvolge l’intera comunità in un progetto di crescita. In una città dove quasi

questo quadro, il Patto alla lettura del Comune della Spezia punta al benessere sociale, valorizzando le

biblioteche e le professioni del libro, incoraggiando progetti collaborativi ed eventi formativi.

In campo economico e produttivo, la volontà di superare storiche frammentazioni e di valorizzare soluzioni

a rete è alla base del Miglio Blu. Nato nel 2020 con la firma di un protocollo d’intesa tra Comune, Regione

Liguria e i principali cantieri navali della Città, il progetto punta a valorizzare un distretto produttivo, unico

nel suo genere, che si estende lungo un miglio marino e ospita le più prestigiose eccellenze della

cantieristica mondiale. Il Miglio Blu non è solo un polo industriale, ma un ecosistema integrato che

promuove l’innovazione attraverso la collaborazione con il campus universitario cittadino e le

imprese più innovative della Blue Economy. Sarà proprio l’Organo di Tutela del Miglio Blu il primo

nucleo del costituendo Comitato per LaSpezia2027, suggellando la profondità e l’impegno del sistema

terra-mare spezzino sulla cultura.

Faros, lanciato nel 2021, è l’acceleratore dedicato alla Blue Economy per promuovere un’economia del

mare sostenibile e innovativa, fortemente connessa a cultura e turismo. Collegato al Miglio Blu, fa parte

della Rete Nazionale Acceleratori promossa da CDP Venture Capital SGR, ed è punto di riferimento per le

start-up innovative, sostenute da partner istituzionali e privati come Fondazione CariSpezia e Promostudi

La Spezia, Crédit Agricole Italia, Duferco, Acciaierie d’Italia.

Un impegno verso la sostenibilità ambientale che, con il progetto La Spezia Green, ha portato la Città a

raggiungere il sesto posto tra le più verdi d’Italia (Il Sole 24 Ore). Azioni come la chiusura della centrale

Enel e la cessazione dell’uso del carbone, l’incremento della raccolta differenziata, l’adozione di filobus

elettrici testimoniano la volontà della Città di trasformarsi in un modello di sostenibilità.

Il tema della rete ritorna con “MARe Associazioni in rete” un coordinamento di realtà che sul territorio

spezzino si occupano di attività didattiche, formative, educative, culturali e sportive legate al mare e alle

scienze marine nato nel maggio 2024 per iniziativa della Consulta Provinciale Femminile. Il coordinamento

è composto da 18 realtà: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), CNR-ISMAR, ENEA,

Lega Navale Italiana – Sezione La Spezia, Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (DLTM), A.P.S. Per il

Mare, Associazione Amici dell’Isola del Tino OdV, MAREAggiAMO A.P.S., La Nave di Carta A.P.S.,

Life on the Sea ODV ETS, 5 Terre Academy OdV, Gruppo Astronomia Digitale A.P.S. (GAD), ASD

Acquaaria, Vela Tradizionale ASD, Scuola di Mare SSD, Il Cantiere della Memoria, PERCORSI NEL

BLU IC2-EU Blue School, Obiettivo Spezia APS.

Le reti sopra descritte, intrecciate dal territorio per il territorio, consolidano l’idea di una città che si

evolve attraverso la collaborazione, la sostenibilità e l’innovazione. Rafforzano il tessuto sociale,

promuovono il benessere attraverso la cultura, e integrano realtà locali e internazionali. Questo approccio

inclusivo e integrato crea una base solida per la Candidatura della Spezia a Capitale italiana della

cultura, per una cultura come il mare, aperta e in continua trasformazione.

3. Opera viva: La Spezia ieri ed oggi

Opera viva è quella parte delle barche che sta sott’acqua, a contatto con la vita del mare. Pur essendo

sommersa e invisibile da lontano, è fondamentale per navigare, per mantenere l’equilibrio e tracciare

itinerari verso nuove mete. Come l’opera viva, questo capitolo tratteggia la storia ed il contesto in cui

il Dossier si muove e in cui respira il Programma di candidatura.

3.1. La Spezia e la cultura del mare

“Miracolo panoramico” per Petrarca, celebrato da letterati e intellettuali e fonte di ispirazione per

generazioni di artisti nei secoli fino ai macchiaioli e ai futuristi, La Spezia e il suo golfo divennero “Golfo

dei Poeti” nel 1910 quando il commediografo Sem Benelli lo ribattezzò in omaggio ai tanti poeti che qui

soggiornarono. Con F. T. Marinetti diventa “Golfo delle meraviglie”, definizione scaturita dalla vista del

perfetto ed armonico connubio tra la bellezza naturale e il plastico intervento umano, che lo convinse a

istituire il premio di pittura Futurista del Golfo della Spezia e il relativo concorso di poesia.

Il mare non è solo uno scenario per La Spezia, è il suo destino. Da secoli, le acque del Golfo hanno

plasmato la storia e l’identità della Città, fungendo da ponte tra culture e fucina di idee e di innovazione.

Le origini della Spezia sono legate alla colonizzazione romana della vicina Luni, famosa per il suo porto.

Partendo dal 177 a.C. le famiglie romane più eminenti si stabilirono nel golfo della Spezia, una presenza

documentata dalle ville patrizie al Varignano e al Muggiano. Con la caduta dell’Impero Romano, il Golfo

segue il destino dell’Italia: un susseguirsi continuo di dominazioni.

Nel 1300 è podesteria della Repubblica genovese e da allora, e fino al Rinascimento, La Spezia, che aveva

ricostruito le sue mura, il suo duomo, il Palazzo del Capitano conobbe un consistente e costante progresso

sviluppando, accanto alle attività tradizionali come l’agricoltura e la pesca, anche il commercio.

Tra le famiglie illustri dell’epoca la famiglia Biassa, a cavallo tra Quattro e Cinquecento, diede ben tre

ammiragli alla flotta pontificia, testimoni di un legame col mare che, attraverso i secoli, è giunto a noi. Nei

secoli successivi La Spezia continua a crescere: città di palazzi tra Cinque e Settecento, ricca di aree verdi

all’interno del borgo murato, con giardini “ortivi, vineati e fruttiferi” e dimore signorili.

La Spezia salì alla ribalta, fra la fine del Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento, per alcune visite

“eccellenti”, come quelle della Flotta Francese nel 1494 e nel 1533, e per la concentrazione delle flotte

di Carlo V nel Golfo nel 1541 per la spedizione d’Algeria. Pochi anni prima (1526) la Repubblica di San

Marco aveva scelto La Spezia come base logistica per le operazioni militari. Nel Settembre 1571 dal Golfo

partirono diverse galee per l’impresa di Lepanto.

Ma è nell’Ottocento che “Spezia diventa Spezia” e si inserisce nel contesto della storia più ampia degli stati

una mattina di primavera del 1852 guarda col cannocchiale il Golfo della Spezia e sogna il futuro Arsenale

La Spezia e la cultura del mare

italiani preunitari e poi, con l’Unità, nello spirito nuovo della politica nazionale. Quando Camillo Benso

Militare, gli spezzini si stavano costruendo un futuro fondato sulla villeggiatura. La Spezia era paragonata

a Nizza e Cannes, con un grande teatro, eventi ricchi ed eleganti alberghi che attiravano visitatori di alto

rango. Era stato Napoleone a pensare di fare della Città una potente base navale. Per Bonaparte la Spezia

era «il più bel porto dell’universo, la sua rada è anche superiore a quella di Tolone, la sua difesa per

terra e per mare è facile».

La Brigata Topografica del Genio Militare francese inviata alla Spezia utilizzò per la prima volta nella

storia il metodo delle curve di livello, plastico del golfo e le carte sono conservate a Parigi. Il conte Cavour

“rispolvera” il disegno napoleonico e La Spezia diventa una base navale militare.

Se Cavour non fosse morto troppo presto avrebbe potuto vedere con «i suoi occhi cosa aveva messo in

moto» e lui insieme a tutti gli altri «avrebbero visto farsi una Nazione», scrive lo scrittore spezzino Maurizio

Maggiani nel suo “Romanzo di una Nazione”. E nel volume “Storie” pubblicato dalla Fondazione

CariSpezia ricorda che “lui è il primo ministro della nuova età, vede la Nuova Epoca, vede una fabbrica

completamente nuova, vede che quella fabbrica avrà bisogno di una città completamente nuova, e una città

nuova ha bisogno di uomini”.

E gli uomini arrivano, in un anno la popolazione raddoppia, 20.000 abitanti e forse di più. Arrivano tutti:

migliaia di operai, artigiani, artisti, ingegneri, marinai, galeotti e aprono negozi, empori, trattorie, teatri,

giornali, scuole. E ci vuole una nuova lingua per parlarsi e quella lingua è l’italiano che qui diventa la

lingua della comunità. E ci vogliono case pensate per la qualità della vita e nasce il quartiere Umbertino,

esempio di città pianificata con acqua, luce, ampie finestre, stenditoi comuni e cortili per la socialità.

La costruzione dell’Arsenale trasforma il piccolo borgo di 5 mila abitanti nella prima new town dello Stato

unitario. L’Arsenale è un laboratorio di innovazione, Guglielmo Marconi svolge qui i suoi esperimenti di

telegrafia senza fili. Nasce in parallelo il porto mercantile.

Siamo nel XX secolo, e La Spezia è punto di riferimento per l’ingegneria navale e l’innovazione

tecnologica, l’economia “tira” e tutto diventa diventava sempre più “bello”, con il Liberty che disegna il

nuovo abitare. La Città è all’apice del successo. Produce navi da guerra e civili. I “vari” sono avvenimenti

da non perdersi. Il futuro è l’idrovolante e il Golfo è la stazione dove i velivoli si raccolgono. Nessuno si

stupisce se da ogni parte d’Italia accorre una grande folla per celebrare la nuova, moderna realtà. In questo

contesto La Spezia vive una ricca stagione culturale. Il Golfo è nuova cosmogonia per il secolo che inizia

e si trasforma, dove la nuova identità si forgia tra cultura e tecnologia: è l’aria solcata degli invisibili fili

marconiani, dai dirigibili e dagli idrovolanti; è l’acqua del mare, dei pescatori, delle navi e della

villeggiatura; è la terra della Città, della costa con i suoi artisti e i paesaggi e i suoi grandi artigiani; è il

fuoco dell’intelligenza e della creatività degli uomini e delle donne che ogni giorno immaginano e creano,

In questo contesto, nel 1911 nasce a Spezia “L’Eroica”, un periodico italiano a cadenza mensile di

futurismo, arte, letteratura e xilografia. Il periodico, diretto dallo spezzino Ettore Cozzani, diventa

La Spezia e la cultura del mare

trasformano e producono il futuro.

estremamente popolare, al punto che sono milioni le copie stampate: una delle riviste più vendute degli

inizi del 1900.

Della Città regno del dinamismo s’innamora Marinetti che fa del Golfo la Capitale del suo futurismo: il

mondo veloce, il mondo nuovo. Dopo un lungo volo in idrovolante sul golfo delle meraviglie trova

l’ispirazione per la stesura del suo Aeropoema che esce nel 1932 col titolo di Aeropoema del Golfo della

Spezia.

La Spezia, una perfetta concordanza tra le bellezze paesaggistiche e le “forze meccaniche” rappresentate

dai cantieri navali e militari diventa sede del “Premio Nazionale di Pittura del Golfo della Spezia” che

porta sul territorio i più grandi artisti dell’epoca. Prampolini e Fillia sono le vere anime del Futurismo

spezzino con le opere in mosaico all’interno del Palazzo delle Poste.

La ricostruzione nel Dopoguerra ha comportato uno spiccato rinnovamento edilizio della Città mentre, a

fronte della perdita di importanza delle commesse militari, è cresciuto di importanza il porto mercantile ed

è iniziato un processo di riconversione industriale, rivolto allo sviluppo delle attività legate alla cantieristica,

alla nautica e al turismo.

La Spezia rinnova anche il suo impulso alla cultura con il rilancio della rete dei suoi Musei, le

collezioni d’arte del Centro d’Arte Moderna e Contemporanea, il Museo Civico “Amedeo Lia” (per

Federico Zeri fra le più prestigiose raccolte europee e mondiali), le sue biblioteche, il Conservatorio

“Giacomo Puccini”, viene concluso il restauro del Castello San Giorgio ed il suo pieno recupero come

sede museale.

Ma La Spezia ha conservato anche quello spirito di accoglienza delle migliaia di persone arrivate per

costruire l’Arsenale. Quasi 25.000 ebrei raggiunsero la Terra promessa partendo in nave dalla Spezia,

che da allora è chiamata in Israele “Porta di Sion”. Per questo è stata insignita della Medaglia d’oro al

merito civile. Una capacità di accogliere e ospitare evidente nei numeri: dei quasi centomila abitanti della

Città quasi quindicimila sono stranieri!

Oggi, La Spezia guarda ancora al mare come motore di trasformazione, unendo la sua eredità marittima

alla sfida dell’innovazione sostenibile. Il porto mercantile è uno dei più importanti del Mediterraneo, ospita

i più importanti cantieri navali al mondo, centri di ricerca nazionali e internazionali, Università e ha

sviluppato un settore crocieristico in crescita. La Città è anche sede del Polo nazionale della dimensione

subacquea, un incubatore per le tecnologie della sicurezza sottomarina.

Il futuro della Spezia è segnato da una trasformazione continua, mantenendo un equilibrio tra il suo passato

militare e il suo presente turistico e culturale. Il mare è il filo conduttore che lega passato, presente e

futuro, alimentando una cultura aperta, inclusiva e dinamica. È da qui che la Città si prepara a scrivere

il prossimo capitolo della sua storia: il mare diventa non solo una risorsa naturale, ma un simbolo di

rigenerazione culturale, sociale ed economica.

3.2. La Spezia oggi

Demografia e settori produttivi

La Spezia è una città diffusa, è l’inizio della Liguria con una conformazione geografica unica che con il

Golfo abbraccia l’acqua. Gli abitanti stranieri contano il 15% della popolazione, qui vive la più grande

comunità domenicana d’Europa. I turisti sono in aumento: +12% tra 2022 e 2023. La sfida è di

trasformare questi numeri in visitatori di musei, spettatori di rassegne, partecipanti a laboratori,

camminatori lungo i sentieri, per aumentare la permanenza media e migliorare la distribuzione dei flussi

contro l’overtourism che attanaglia il Golfo. E solo con la cultura questo cambiamento è possibile.

Cultura, formazione e mobilità: un sistema stabile

Riportiamo di seguito tre tabelle di sintesi utili alla lettura del Programma per il 2027 che comprendono la

cultura e settori strettamente correlati come la formazione ed il sistema di mobilità.

Cultura

Il sistema culturale civico vive da qualche anno una nuova stagione, con interventi di riqualificazione che

puntano ad una migliore accessibilità fisica e cognitiva degli spazi, una maggiore presenza online e

rinnovate proposte espositive. Le attività che il Comune della Spezia con i suoi istituti (teatro, musei, centri

culturali e biblioteche) propone alla Città, anche grazie alla collaborazione con privati, sono molte e

differenziate per target. D’altra parte, il comparto privato amplia e completa questa offerta in spazi dedicati

o attraverso eventi che hanno un richiamo nazionale (v. Cap. 5.5.).

Formazione e ricerca tra cultura e mare

In città hanno sede prestigiosi centri di formazione come da grafico sottostante. In particolare, il

Conservatorio “Giacomo Puccini” – dove ha studiato anche il Maestro Andrea Bocelli, vicino alla Spezia

nel percorso di candidatura – è sempre più richiesto, quest’anno le iscrizioni sono raddoppiate rispetto al

2023 raggiungendo il numero massimo consentito (400). Questo anche grazie ai rapporti con la Cina dove

l’istituto è molto popolare. Inoltre, si stanno sviluppando rapporti significativi con la Florida State

University per favorire scambi ai livelli del dottorato. Nell’ambito della ricerca in campo marino e

marittimo, oltre ai grandi centri di ricerca nazionali e internazionali, molto vivaci e frequentati sono gli

istituti professionalizzanti ed il Campus Universitario, coordinato e gestito da Promostudi La Spezia per

l’Università di Genova. A questi si aggiungono i dipartimenti di ricerca e sviluppo dei cantieri nautici

del Miglio Blu.

Sistema di mobilità, sempre più sostenibile

Il sistema della mobilità è oggetto di un grande progetto finanziato per oltre 38 milioni di euro dal MIT

e che vede la riqualificazione della Stazione Migliarina quale snodo principale dei flussi per le Cinque

Terre, mantenendo la Stazione Centrale per le lunghe percorrenze. In questo senso sono stati potenziati

anche i collegamenti su strada grazie a una flotta di filobus elettrici, e un sistema di parcheggi

scambiatori utili a decongestionare il centro dai mezzi privati. A disposizione di residenti e turisti vi sono

poi monopattini e biciclette elettriche grazie ad accordi con privati. Per il 2027, i progetti riguardo la

comunicazione e la valorizzazione dei sentieri parteciperanno al miglioramento complessivo della fruizione

della Città in un’ottica sostenibile.

4. Banchine: infrastrutture culturali pronte per il 2027

Le banchine sono punti di collegamento tra terra e mare. Per il Programma di candidatura rappresentano

luoghi di incontro e scambio tra mondi diversi, simbolizzando la convergenza di idee, culture e

esperienze. Così le infrastrutture che riportiamo di seguito, sono i nostri approdi, le nostre banchine della

cultura, approdi per LaSpezia2027 e per lo sviluppo della Città e del territorio che saranno completate entro

il 2026.

4.1. Ex-Fitram: da deposito a centro culturale

Comune della Spezia

L’ex-deposito Fitram, dopo aver ospitato per anni i locali di una tra le prime società tramviarie d’Europa

sarà totalmente recuperato per diventare un nuovo centro culturale della Città (v. GIONA).

Grazie ad un finanziamento PNRR, il Comune ha avviato un intervento di recupero architettonico e

funzionale, secondo criteri di risparmio energetico e zero emissioni inquinanti grazie all’installazione di

pannelli fotovoltaici sul tetto e la realizzazione di nuovi impianti ad alta efficienza.

L’edificio riqualificato sarà dotato di spazi polifunzionali, un’area bar con spazio esterno dedicato anche a

manifestazioni all’aperto. I 2000 mq e la loro versatilità offriranno l’opportunità di accogliere diversi

tipi di attività e servizi in stretta relazione con l’adiacente Biblioteca Beghi.

4.2. CaMEC – Centro d’arte moderna e contemporanea della Spezia

Comune della Spezia e Fondazione CariSpezia

Il 5 ottobre 2024 riapre al pubblico il CAMeC, dopo una serie di lavori di manutenzione, accessibilità e

riallestimento. Un progetto – frutto della sinergia tra Comune della Spezia e Fondazione CariSpezia

attraverso un partenariato pubblico privato non istituzionalizzato – che riguarda gli spazi ma anche la

concezione stessa del museo e la sua offerta culturale: non solo un museo tradizionale, ma un centro

culturale che valorizza il suo ricco patrimonio e che vuole diventare uno spazio aperto a tutti dove

trascorrere il tempo libero e divertirsi.

Da un lato, il Comune della Spezia – grazie ad un finanziamento PNRR – ha dotato il Museo di una

Accessibility Room: una sala che apre i contenuti del CaMec a persone con disabilità, visiva, uditiva e

cognitiva grazie al design4all, un percorso che può essere fruito da tutti ampliando l’esperienza di visita.

Dall’altro, è in corso il riallestimento della Collezione permanente, a cura del professor Gerhard Wolf,

Direttore del Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max Planck Institut e membro dell’Accademia delle

Scienze e delle Lettere di Berlin-Brandenburg. Il nuovo percorso museale coinvolge una selezione di oltre

200 opere offrendo ai visitatori affascinanti itinerari artistici a partire dalla seconda metà del XX secolo,

con alcuni affondi nel passato e traiettorie che arrivano fino ai giorni nostri, da Lucio Fontana a Gordon

Matta-Clark.

Il CAMeC riaprirà con una programmazione culturale di lungo respiro, che dal 2024 guarda all’anno di

candidatura come tappa di un lavoro di potenziamento e internalizzazione della sua offerta che, tra mostre

temporanee affidate a curatori di fama ed eventi, intende attestarsi tra i centri d’arte contemporanea più

rilevanti del centro Italia.

4.3. LaSpeziaForte

Comune della Spezia

Grazie a un importante accordo siglato con il Demanio e la Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti

e il Paesaggio di Genova e della Provincia della Spezia, il Comune della Spezia ha avviato il progetto “La

Spezia Forte”. L’iniziativa che valorizza il patrimonio storico e architettonico della Città legato alla

difesa, segnando un nuovo capitolo nella tutela e nella promozione culturale del territorio.

Finora, sono stati riqualificati e restituiti alla comunità i beni seguenti:

− il rifugio antiaereo Quintino Sella, ora aperto al pubblico attraverso un percorso multimediale

ideato e realizzato dall’azienda di allestimenti museali ACME04, sarà gestita grazie ad un

partenariato pubblico-privato tra Comune e Associazione Senza Tempo (5 anni) che la renderà

mediazione con il pubblico (visite guidate, eventi). Il percorso valorizza la storia della Città grazie

alla voce narrante di personaggi storici e di immagini dei luoghi iconici del territorio.

CaMEC – Centro d’arte moderna e contemporanea della Spezia

fruibile 7/7 potenziando la strumentazione tecnologica digitale e implementando le attività di

− il Parco delle Mura, che fa parte della più importante piazzaforte marittima italiana costruita tra il

1887 e il 1889. Il parco è stato ricavato dal recupero di una sezione delle antiche mura difensive,

comprendente sei porte di accesso, fossati e ponti levatoi, e quattro batterie di artiglieria. Entro

settembre 2024, saranno completati i lavori di recupero, inclusa la creazione di un collegamento

pedonale tra il Parco e un bunker della Guerra Fredda all’interno del Polo Marconi, già sede del

Campus universitario della Spezia.

− il Parco della Rimembranza, progettato dall’agronomo municipale Alfredo Bartolozzi, che ha

dedicato un albero a ciascuno dei 540 caduti della guerra. Situato sulla collina di Gaggiola, questo

parco è un luogo di memoria e riflessione. Il progetto di recupero ha previsto il ripristino della

scalinata adiacente alle mura, la pavimentazione, la sostituzione dei cestini aperti in metallo, la

manutenzione delle panchine esistenti, il ripristino della recinzione metallica e degli spazi verdi.

− la Batteria Valdilocchi, disarmata all’inizio della Prima Guerra Mondiale e successivamente

utilizzata come polveriera negli anni ’20 del XX secolo, è stata danneggiata durante la Seconda

Guerra Mondiale. Nel 2022 è stata recuperata e aperta al pubblico. Attualmente, sono stati approvati

i piani per il risanamento e la manutenzione dei locali e delle aree esterne, oltre alla strada militare

adiacente, per migliorarne l’accessibilità e la fruizione.

Inoltre, è in corso il secondo lotto di riqualificazione dell’Ex Convento delle Clarisse, distrutto dai

bombardamenti del 1943, per realizzare una struttura turistico-culturale all’aperto e migliorare la fruibilità

dell’area, con un nuovo percorso pedonale che collegherà il Convento al Castello San Giorgio (700.000

euro di interventi). Infine, è in avvio la progettazione preliminare per la riqualificazione del Forte di

Montalbano.

4.4. Piazza Cavour ed il suo mercato

Comune della Spezia

Storicamente, Piazza Cavour ha rappresentato un elemento centrale della Città sin dalla sua

creazione, con la sua importanza accresciuta dal mercato. Nel luglio 2021, l’Amministrazione comunale

ha approvato un progetto per la riqualificazione del mercato, finanziato da contributi regionali e risorse

comunali, dimostrando l’importanza sempre attuale di beni simili per la cittadinanza. Entro dicembre 2024,

sarà terminato un lotto di lavori per migliorare la vivibilità degli spazi, rendendo la piazza più fruibile

per attività commerciali e culturali.

4.5. Centro di aggregazione Fossamastra

Comune della Spezia

l’Amministrazione ha avviato un intervento di riqualificazione per scopi socio-educativi. Questo progetto

fa parte del piano di “Riqualificazione e risanamento dei quartieri fronte Porto Canaletto, Fossamastra e

Piazza Cavour ed il suo mercato

Dopo il trasferimento di una palazzina di Viale San Bartolomeo da Tarros S.p.A. al Comune,

Pagliari”, finanziato dal Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza

delle periferie. Gli spazi sono stati progettati per accogliere minori e promuovere attività di socializzazione

tra giovani e residenti, in particolare anziani, favorendo uno scambio intergenerazionale. Questo centro dal

2024 diventerà un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere, offrendo opportunità per attività

creative, ricreative, sportive e di animazione.

4.6. Teatro Civico

Comune della Spezia

Il Teatro Civico della Spezia, parte della rete dei Teatri storici della Liguria, è stato oggetto di un importante

intervento di restauro. I lavori includono la sostituzione delle poltrone, la sistemazione dei tendaggi e altri

interventi strutturali per migliorare l’accoglienza del pubblico e il comfort degli spettatori. Il teatro potrà

ospitare fino a 930 persone, e la nuova disposizione consentirà una migliore esperienza visiva e acustica.

Sono previsti anche interventi di ripristino dell’intonaco nella seconda galleria e restauro dell’atrio. Inoltre,

è previsto un nuovo banco di regia fisso all’inizio della sala. La conclusione dei lavori è prevista per ottobre

2024, in tempo per l’inaugurazione della stagione teatrale a novembre.

del sistema culturale cittadino (teatro, cinema, musei), con funzioni di infopoint turistico-culturale. Allestito

con un design moderno e tecnologie di nuova generazione, accoglierà cittadini, e visitatori che potranno

Inoltre, sul fronte del Teatro lato corso Cavour – principale via del centro – sarà aperta la nuova biglietteria

trovare in un unico luogo informazioni su eventi ed attività della Città. Contestualmente si procederà al

rinnovamento dell’attuale Urban Center, sempre nel palazzo del teatro, quale ulteriore spazio per incontri

e spettacoli.

4.7. Nuove residenze per studenti

Aliseo – Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, Università di Genova, Fondazione Promostudi, Comune

della Spezia, e Confedilizia La Spezia

Nel biennio 2024-2025 prenderà forma il progetto di residenze studentesche presentato nel 2022 al

Ministero dell’Università da ALISEO, in collaborazione con il Comune della Spezia, che ha concesso in

comodato d’uso gli immobili di sua proprietà. L’iniziativa ha ricevuto esito positivo a seguito della

valutazione e, a fine 2023, è stato confermato un contributo finanziario di 3 milioni di euro.

Il progetto prevede la riqualificazione di due edifici del complesso ex Falcomatà, dove verranno

ricavati 40 alloggi: 17 camere doppie e 23 singole, per un totale di 57 posti letto destinati agli studenti

universitari. Oltre agli spazi abitativi, nell’ex cucina del vecchio ospedale militare verrà realizzata un’area

di aggregazione con studi, una piccola palestra e una cucina comune.

Inoltre, il Comune della Spezia, l’Università di Genova, la Fondazione Promostudi e Confedilizia La Spezia

hanno siglato un ulteriore accordo finalizzato a facilitare la ricerca di alloggi per gli studenti fuori sede,

rafforzando il sostegno alla comunità universitaria spezzina.

4.8. Polo musicale

Provincia della Spezia con Conservatorio “Giacomo Puccini”

La Provincia spezzina avrà un proprio polo musicale diffuso, una struttura su tre sedi in grado di

garantire attività di formazione, spazi prova e nuovi luoghi di esibizione aperti al pubblico, ad iniziare

da un auditorium polivalente sino alla riqualificazione di infrastrutture in cui i giovani talenti che da tutta

Italia e dell’estero frequentano il locale Conservatorio, possano esibirsi oltre che apprendere, ma anche una

foresteria e ulteriori servizi. Il progetto sviluppato dalla Provincia, in supporto al Conservatorio spezzino,

prevede la realizzazione dei tre interventi su tre edifici distinti e destinati a creare un sistema didattico e

divulgativo innovativo:

Villa Marmori: attuale sede del Conservatorio e bene culturale di grande valore, sarà oggetto di

lavori di adeguamento sismico, insonorizzazione delle stanze di studio e sostituzione degli infissi

per risparmio energetico;

− Struttura Don Rubino: di proprietà della Provincia, è già messa a disposizione del Conservatorio

ma necessità di un adeguamento per le attività didattiche;

− Ex Lombacca: un ex casa cantoniera che verrà riqualificata per ospitare un auditorium di grandi

I lavori inizieranno entro la fine del 2024 e si prevede la riapertura delle sedi entro il 2026.

Nuove residenze per studenti

dimensioni, una foresteria per gli studenti e gli ospiti, una sala mensa.

4.9. Palazzo del Governo

Provincia della Spezia

Il progetto di rigenerazione del Palazzo del Governo della Spezia, finanziato attraverso l’Art Bonus, punta

a restituire nuova vita a questo straordinario edificio, sede storica della Provincia e della Prefettura,

riconosciuto come bene di interesse culturale. Inaugurato nel 1926 su progetto dell’architetto Franco

Oliva, il Palazzo vanta ambienti di grande pregio, come la Sala del Consiglio, la Sala delle Adunanze e gli

uffici di Presidenza e Vicepresidenza, che conservano non solo la bellezza dell’architettura, ma anche gli

arredi originali. Elementi di spicco includono il maestoso scalone principale e i soffitti lignei di raffinata

fattura. Il restauro dell’ala storica ha come obiettivo principale quello di rendere questi spazi accessibili al

pubblico attraverso visite guidate, arricchendo così l’offerta turistica della Città. Oltre a essere aperti

per la fruizione pubblica, i locali storici del Palazzo potranno diventare scenari suggestivi per eventi

culturali e presentazioni.

In questo contesto, è stato recentemente inaugurato l’Archivio Storico, un tesoro documentale che offrirà

uno spaccato significativo della storia sociale e culturale del territorio. Oltre ai documenti relativi

all’istituzione della Provincia, l’archivio custodisce importanti testimonianze sulla gestione degli orfani e

dei figli illegittimi, risalenti al 1864, conservando migliaia di schede relative ai neonati “esposti”, affidati

agli orfanotrofi. L’archivio comprenderà anche i documenti del Genio Civile risalenti alla prima metà del

1800 e sulla gestione del sistema manicomiale Provinciale.

4.10. Museo Baglietto

Cantiere Baglietto

Baglietto celebra 170 anni di storia con un Museo nomade, immersivo e multimediale. Questo spazio

espositivo itinerante, realizzato in container modulabili e smontabili, valorizza la cultura navale in modo

innovativo e sostenibile, in linea con la vision di Baglietto. Il patrimonio storico di Baglietto, con

documenti, modelli e disegni, sarà reso accessibile al pubblico, arricchito da tecnologie multimediali e

narrazioni coinvolgenti.

Il Museo è l’espressione della visione e dell’ingegno concreto di Baglietto per una nautica sostenibile,

progetto al quale ambisce anche con il progetto BZero, nell’ambito della ricerca di fonti energetiche

alternative. Immersi in un’atmosfera blu come il miglio nel quale si inserisce il cantiere, gli spettatori

verranno trasportati in un mondo virtuale attraverso elevatissime tecnologie multimediali. Accompagnati

da una narrazione coinvolgente fatta da illustri personaggi come D’Annunzio e Puccini, si potrà vivere

un’esperienza multisensoriale immersiva capace di lasciare un ricordo indelebile.

Un primo container sarà presentato ufficialmente ad ottobre 2024 in occasione delle celebrazioni del 170°

Anniversario dell’azienda. I restanti 3 container saranno realizzati entro il 2027.

5. Il programma per LaSpezia2027

Ad aprire il Capitolo è l’evento simbolo, pensato come un vero e proprio Manifesto di LaSpezia2027. A

seguire le linee di intervento fortemente collegate agli obiettivi di cui al Cap. 1.2.

Le proposte del territorio e dell’Amministrazione comunale sono state raccolte durante l’estate 2024 ed

hanno superato il centinaio. Per questo sono stati immaginati grandi progetti “contenitore” che potessero

valorizzare e potenziare le singole idee per raggiungere pubblici più ampi e diversi, ma anche

trasformarsi in un’eredità per il futuro della Città, in un’ottica di sperimentazione-stabilizzazione di

attività e servizi. I progetti promuovono il dialogo tra soggetti pubblici e privati, favorendo l’incontro

tra settori; così cultura e creatività incontrano blueconomy, comparto socio-sanitario e turismo in un

processo di innovazione che risponde alle sfide contemporanee.

Di seguito, illustriamo le linee di intervento:

− Correnti. Una cultura che solca il mare: connettere la cultura e la creatività al mondo del mare e

della Blue Economy.

− Venti. Una cultura che ispira: promuovere nuove produzioni artistiche, valorizzare il patrimonio

ed esplorare nuove tecnologie e strumenti.

− Onde. Una cultura che rigenera: portare la cultura a tutti, favorire il dialogo interculturale e

intergenerazionale, creare una città più accessibile ed inclusiva.

− Maree. Una cultura che ritorna: rafforzare e stabilizzare il comparto culturale e creativo locale per

rendere gli eventi ricorrenti della Spezia più attrattivi sia per i cittadini residenti che quelli

temporanei, contribuendo all’aumento della permanenza media.

Tavola di sintesi del programma 2027

5.1. Evento Simbolo: un manifesto di cultura e innovazione

A cura del Comune della Spezia in collaborazione con tutta la Città

L’evento di punta della Spezia Capitale italiana della cultura 2027 non sarà solo una celebrazione

artistica, ma un vero e proprio manifesto del Programma di candidatura, capace di unire tradizione

e innovazione. Le eccellenze culturali e creative del territorio incontreranno la grande esperienza del

coreografo spezzino Jacopo Godani, dando vita a una serata che resterà nella memoria collettiva come

l’inizio di un anno straordinario per La Spezia e per la sua comunità.

L’evento avrà luogo il 10 aprile coinvolgendo l’intero territorio, trasformandolo in un palcoscenico

unico, e collegandosi agli eventi che si svolgono solitamente alla Spezia per festeggiare la Giornata

del mare – 11 aprile – a cura della Capitaneria di Porto. Da Monesteroli a Portovenere e poi Lerici,

passando per il centro della Spezia, ogni angolo del territorio sarà animato da concerti, spettacoli di luce,

danza, circo, e videoproiezioni, creando un’esperienza immersiva e multisensoriale.

L’evento vedrà l’alternarsi di concerti in diverse piazze della Città, eseguiti dall’Orchestra del Conservatorio

della Spezia, dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo e da esponenti di spicco del jazz nazionale e

internazionale, oltre che della musica contemporanea. Questi concerti, che ripercorreranno le vocazioni

musicali della Città, saranno trasmessi in streaming e accessibili tramite il portale di LaSpezia2027 (v. Cap.

6), permettendo a chiunque di ascoltarli dal vivo o a distanza. Le esibizioni si alterneranno da una piazza

all’altra, creando un flusso musicale che attraverserà l’intera città.

Nel centro della Spezia, i partecipanti potranno assistere ai concerti dal vivo e, contemporaneamente,

osservare su maxischermi le performance che si svolgono sul territorio, inclusi i giochi di luce che

illumineranno i palazzi storici della Città. Questa combinazione di presenza fisica e connettività

digitale permetterà a tutti di vivere un’esperienza collettiva, pur restando in luoghi diversi, abbattendo le

barriere tra vicinanza e distanza.

5.2. Correnti. Una cultura che solca il mare

Una cultura che solca il mare non ha paura di ciò che incontrerà, dei venti contrari, delle onde e delle

maree, è pronta ad accogliere ciò che è diverso, lontano e in apparenza distante. Con Correnti portiamo

la cultura dentro il mare ed il mare ci riporta la cultura sotto nuove forme, sempre nuove ed inattese.

GIONA: un centro culturale, un mare di opportunità

A cura del Comune della Spezia con Centro del Mare (UNIGE), ENEA, CNR ISMAR, INGV, Capitaneria di porto,

Cisita – Sistemi Formativi Confindustria, Scuola Nazionale Trasporti, Confindustria, DLTM – Distretto Ligure delle

Tecnologie Marine Scrl, Miglio blu, Wylab, MARe Associazioni in rete

comunità locale e ai visitatori, in grado di adattarsi a diverse esigenze: eventi, workshop, incontri e altre

Evento Simbolo: un manifesto di cultura e innovazione

GIONA sarà la nuova veste dell’Ex Fitram (v. Cap. 4.1.), un nuovo spazio multifunzionale destinato alla

attività culturali e formative. Attraverso la collaborazione con giovani creativi, startup, istituzioni

accademiche e realtà industriali, questo luogo diventerà un polo di eccellenza in grado di ispirare e guidare

le future generazioni verso una cultura come il mare.

Fare cultura significa qui creare connessioni tra discipline apparentemente lontane: dalla storia marittima

alla tecnologia più avanzata, dall’arte contemporanea alla sostenibilità ambientale. Il centro si ispira ai

concetti di resilienza e alla trasformazione, proprio come il profeta Giona, che trova una nuova vita dopo

la sua avventura nel ventre della balena.

Dentro GIONA il mare, con la sua vastità e i suoi segreti diventerà metafora di esplorazione e innovazione

nel campo della creatività digitale guardando a realtà aumentata, intelligenza artificiale e blockchain.

Ma sarà anche simbolo di inclusione, promuovendo attività che coinvolgano le comunità straniere per

esplorare l’Oceano di culture che popola La Spezia.

Riportiamo di seguito progetti ed iniziative che qui troveranno casa:

− Punto di accesso ad Amphiorama: Museo diffuso della Città (v. Par. seguente).

− Futuro Blu – incubatore di idee che utilizzerà le nuove tecnologie per coinvolgere attivamente le

giovani generazioni nella creazione di servizi innovativi per lo sviluppo di una filiera del turismo

più sostenibile volta alla generazione di impatti sociali e ambientali positivi. Wylab 1, in qualità di

partner strategico, collaborerà nell’organizzazione di laboratori e eventi, offrendo ai giovani

l’opportunità di esplorare e sviluppare idee innovative che combinino cultura, tecnologia e

sostenibilità marina, dando loro le competenze necessarie per trasformare le idee in progetti

d’impresa concreti.

− Hackathon e Summer School in collaborazione con enti di ricerca locali, nazionali ed

internazionali per promuovere l’incontro tra cultura, creatività ed innovazione (v. Idrofonia).

− Area per talk e workshop: nel 2027 sarà sviluppato con i partner di progetto un calendario di

attività che coniughi cultura e mare. Ad esempio:

o Storia e cultura nel Mar Mediterraneo in collaborazione con il Centro del Mare UNIGE.

o Innovazione tecnologico-digitale tra creatività e sostenibilità: startup e spin off universitari

che possano mostrare il continuo sviluppo della BlueEconomy in collegamento con cultura

e turismo.

Quanto sopra andrà, da un lato, ad integrare l’ampia offerta di attività già presente alla Spezia,

riorganizzandola e stabilizzandola, dall’altro, svilupperà nuovi strumenti e progetti utili all’incontro di

1 Essendo Wylab partner di Faros, consentirà un dialogo tra il sistema di incubazione e quello di accelerazione.

persone, idee e discipline.

Amphiorama: un’esperienza diffusa tra reale e virtuale

A cura del Comune della Spezia con i partner di GIONA

Amphiorama 2 sarà il Museo diffuso della Città della Spezia che partendo dalla storia e dalla cultura locale

andrà ad indagare l’Ocean literacy collegando Storia e microstorie, Mar Mediterraneo ed Oceano. La sua

porta d’accesso si troverà dentro GIONA: qui si potrà iniziare il viaggio all’interno del percorso che porterà

alla scoperta del rapporto città-mare acquistando un biglietto che consentirà di fruire di display fisici

disseminati nella Città e lungo costa, ma anche accedere ad una piattaforma digitale che possa far

immergere il pubblico nella grande storia della Spezia, unendo passato e futuro. Usciti da GIONA si potrà

visitare la Città e attraverso il telefono visualizzare ulteriori contenuti pensati per diversi target di utenza,

grazie ad un sistema di geolocalizzazione, contenuti interattivi e in realtà aumentata.

I display fisici del Museo saranno pensati nell’ottica del design4all, con supporti mobili e modulari, oltre

ad avere caratteristiche che li rendano riconoscibili (forme e colori). Potranno integrare schermi touch,

sensori di movimento e audio guide accessibili a tutti, essere aggiornati o modificati facilmente per nuove

mostre o per adattarsi a diverse stagioni e tematiche. D’altra parte, la piattaforma digitale sarà fortemente

legata ai contenuti dei display come in un unico grande spettacolo fatto di tappe e sfide, secondo tecniche

di gamification, con contenuti aggiuntivi che potranno essere fruiti continuando a muoversi sul territorio.

Grazie all’intelligenza artificiale sarà possibile personalizzare l’esperienza dei visitatori, suggerendo

percorsi basati sugli interessi o analizzando i comportamenti per migliorare continuamente l’offerta di

contenuti.

Nell’autunno del 2025 sarà pubblicato un bando per team creativi di tutto il mondo. Potranno partecipare

sia studi di design che imprese tecnologiche presentando proposte progettuali che tengano conto di criteri

di sostenibilità integrale. I contenuti del Museo saranno sviluppati grazie al supporto dell’Università di

Genova (che già sta svolgendo una ricerca sulla storia medievale e moderna della Spezia) e di tutti quegli

enti pubblici e privati impegnati nel mondo della ricerca e della valorizzazione culturale. Dalla storia della

Città a quella degli oceani, dalle navi scuola come la Vespucci al design nautico, dai palombari ai

droni acquatici, dai sistemi energetici sostenibili all’innovazione nel campo dei materiali, il Museo

sarà un viaggio coinvolgente dentro La Spezia tra storia e acqua salata. Il coordinamento per lo

sviluppo dei contenuti sarà garantito grazie all’individuazione di un soggetto esperto nell’ambito di

riferimento e nel campo della museologia evoluta. Alcuni dei luoghi che saranno implementati – in

maniera temporanea o stabilmente – per far parte del percorso museale sono:

Pag.26

2 L’Amphiorama è un fenomeno straordinario descritto dal naturalista e scrittore britannico François W. C. Trafford nel 1869, che avrebbe

avuto una visione chiara e dettagliata dell’intero pianeta dalla vetta del monte Castellana, nel Golfo della Spezia. Nel suo resoconto, l’autore

narra di aver visto e descritto realisticamente terre lontane, come isole tropicali, deserti asiatici e il Polo artico.

− una “Sala di controllo” presso la sede di DLTM a cui sarà possibile accedere su appuntamento per

assistere al trattamento dei dati del Laboratorio Mare (progetto in collaborazione con enti di ricerca)

ed altre eventuali simulazioni.

− un immenso acquario virtuale sul nuovo waterfront cittadino, alla scoperta della ricchezza che si

nasconde sotto la superficie dell’acqua. Il progetto, realizzato in collaborazione con artisti digitali,

sarà altresì un monito per la salvaguardia del Golfo e della sua biodiversità.

− uno spazio-laboratorio per il mestiere di maestro d’ascia, il cui interno sarà visibile da tutti i lati.

Lo spazio ospiterà una barca della tradizione di modeste dimensioni, in restauro o in costruzione ex

novo fungendo da palestra didattica professionalizzante per la valorizzazione del saper fare locale

(Made in Italy).

Il Museo, come il mare, sarà pensato come qualcosa in continua evoluzione e mutamento, che possa

prevedere l’implementazione di ulteriori strumenti, luoghi, servizi ed attività, adattandosi a soluzioni

tecnologico digitali sempre nuove.

Idrofonia: cultura e creatività rispondono all’inquinamento acustico marino

A cura del Comune della Spezia con il Conservatorio “Giacomo Puccini”, il Centro del Mare (UNIGE), MARe

Associazioni in rete e le città gemellate: Tolone (Francia), Bayreuth (Germania), Nanning e Zhuhai (Cina), Vallejo

(California, USA), Shepparton (Australia)

Una winter school internazionale che chiama alla Spezia team di giovani dalle città gemellate impegnati

in ambito artistico, tecnologico e ambientale. L’obiettivo è sensibilizzare all’inquinamento acustico

sottomarino e proporre idee per la sua riduzione nelle aree costiere. Il progetto intende quindi:

− Sensibilizzare le persone sul tema dell’inquinamento acustico attraverso nuove composizioni

musicali (sinfoniche ed elettroniche), utilizzando anche registrazioni provenienti da enti pubblici e

privati che si occupano del monitoraggio di questo fenomeno;

− Co-progettare soluzioni di design per diminuire i rumori in ambito portuale e costiero, con un

equilibrio tra estetica, sostenibilità ed efficacia.

Lo studio dei suoni marini, infatti, sta guadagnando crescente attenzione nell’ecologia poiché rappresenta

un metodo non invasivo per raccogliere dati sulle specie marine e sull’impatto dei rumori antropici sugli

ecosistemi.

Nel 2025 saranno presi contatti con le città gemellate e definite insieme le modalità di selezione dei giovani

under25. Le stesse modalità saranno utilizzate per i partecipanti italiani, con particolare attenzione a coloro

che studiano nella Provincia della Spezia. Nel 2026 saranno scelti i membri della giuria, lanciata la call e

individuati i partecipanti alla winter school. Nel 2027 si terranno le attività laboratoriali presso GIONA,

nello sviluppo delle loro idee. Chi lavorerà alla prima linea di intervento potrà beneficiare del supporto del

con visite a centri di ricerca, imprese, porti, costruendo una rete di soggetti che possano supportare i giovani

Conservatorio e dei suoi spazi, mentre chi si impegnerà nel secondo sarà seguito da membri del Centro del

Mare di UNIGE e MARe.

CineMare

A cura del Comune della Spezia (Mediateca Ligure) con Confindustria

Il nuovo Festival CineMare rappresenta una vetrina innovativa e dinamica per esplorare il rapporto tra

uomo e mare attraverso il linguaggio cinematografico. La rassegna presenterà una selezione di opere edite

e inedite che raccontano storie legate alla navigazione, alla sostenibilità e all’innovazione in ambito

marittimo, con un focus speciale sulla BlueEconomy.

Fulcro della rassegna sarà la Mediateca Ligure che, con la riapertura della sala storica del Cinema Odeon,

è riuscita ad attivare importanti collaborazioni con associazioni e cineteche. Saranno poi coinvolte sedi

quali l’auditorium della biblioteca Beghi ed il Teatro civico.

Il festival offrirà un percorso narrativo che abbraccia diverse prospettive e contesti geografici. Le proiezioni

spazieranno dai racconti dei grandi navigatori del passato e del presente, alle imprese pionieristiche di centri

di ricerca e aziende che lavorano alla sostenibilità e all’innovazione legate agli oceani.

In questo contesto di dialogo tra tradizione e futuro, sarà lanciato un prestigioso Premio per Documentari

d’Impresa, in collaborazione con Confindustria, che premierà le migliori opere audiovisive capaci di

raccontare il presente e il futuro della BlueEconomy.

Ventimila leghe sotto i mari: formazione 4.0

A cura del Comune della Spezia con Parco Nazionale delle Cinque Terre, Confcommercio, CISITA, MARe

Associazioni in rete, Patto educativo di comunità

Paracelso affermava che “la maggiore conoscenza è congiunta indissolubilmente all’amore” e, proprio per

questo, il progetto “Ventimila leghe sotto i mari: formazione 4.0” si pone l’obiettivo di promuovere la

cultura del mare attraverso l’intervento di artisti e creativi.

Entro il 2027, il progetto potenzierà le attività formative rivolte alle scuole, integrando scienze marine,

citizen science, discipline STEM e biologia marina con arte e nuove tecnologie. Grazie a laboratori

svolti sia a terra che in mare, anche a bordo di imbarcazioni attrezzate come l’IBIS e la Moby Dick, i ragazzi

potranno partecipare a esperienze dirette e immersive, contribuendo al monitoraggio di specie marine, al

campionamento di plastiche e all’osservazione dei mestieri del mare. Le attività saranno amplificate

grazie alla possibilità di collegarsi in diretta con biologi e sub impegnati in immersioni, portando il

mare direttamente nelle aule scolastiche.

In queste attività, gli studenti saranno affiancati da artisti e creativi per trasformare i dati scientifici

raccolti in prodotti culturali innovativi, come fumetti e videogiochi educativi. Da questa

sperimentazione potranno nascere partenariati con scuole ed istituzioni a livello nazionale ed internazionale

per ampliare l’impatto del progetto.

130 Anni di Lega Navale Italiana, una storia che comincia da Spezia

A cura della Lega Navale Italiana Sezione 01_La Spezia

Nel 2027, la L.N.I. intende promuovere la sua storia ed il suo amore per il mare e la navigazione in

occasione del 130esimo anniversario dalla nascita. Attraverso una chiamata alle armi del settore culturale

e creativo italiano, favorirà la produzione di un progetto audiovisivo capace di restituire a tutti la storia

della Lega e del mondo della navigazione italiana (che potrà entrare a far parte del Museo diffuso del

mare ed essere presentato durante CineMare), e proporrà laboratori teatrali con le scuole al fine di

sensibilizzare i giovani sotto i 18 anni e trasmettere loro i valori della marineria: coraggio, disciplina, spirito

di squadra e lealtà, fondamentali per affrontare le sfide e garantire la coesione dell’equipaggio; resilienza e

rispetto per il mare, insieme alla responsabilità nel proprio ruolo, essenziali per la sicurezza di tutti a bordo;

cura del prossimo e solidarietà affinché nessuno venga lasciato indietro.

L’Associazione fu fondata alla Spezia nel 1897 ad opera di un piccolo gruppo di appassionati del mare,

uniti dal comune ideale di risvegliare nel giovane Regno d’Italia, l’amore e l’interesse nei confronti di una

coscienza marinara, che non doveva certo mancare in un Paese come il nostro, sia per la sua storia,

sia per la sua posizione geografica.

5.3. Venti. Una cultura che ispira

spingere dalle correnti, ma solo verso un futuro che ha prima immaginato e progettato. Con Venti ci

Una cultura che ispira reinterpreta il passato, produce nuovi contenuti e strumenti, innova e rinnova, si fa

muoviamo con l’arte e la creazione contemporanea, con un occhio che guarda da dove siamo venuti

per meglio pensare alla costruzione del domani.

Premio del Golfo della Spezia

A cura del Comune della Spezia in collaborazione con la Fondazione Carispezia

Per riconnettere La Spezia al suo passato di centro di rilievo per le avanguardie artistiche e promuovere

nuove produzioni d’arte che possano valorizzare sia il patrimonio locale che lo spazio pubblico, il Comune

della Spezia, insieme alla Fondazione CariSpezia, rilancerà nel 2026 il Premio del Golfo con cadenza

biennale. Questa importante iniziativa per anni ha raccolto le idee e le tendenze più innovative

dell’arte contemporanea. Il regolamento del 1933 prevedeva di “accogliere con larghezza di vedute ogni

eletta espressione d’arte che glorifichi le bellezze del Golfo della Spezia”. Nel 1949 l’Ente Provinciale per

il Turismo della Spezia (EPT), succeduto al Comitato Provinciale nel 1936, decide di riproporre il Premio

di pittura del Golfo. Valutata l’importanza che l’iniziativa avrebbe avuto anche ai fini turistici, fu deciso di

organizzare il Premio, anche con il decisivo contributo finanziario di società e ditte industriali e

commerciali. L’iniziativa si tenne quindi dal 1949 al 1965 e le opere sono andate a incrementare la

collezione permanente del CAMEC.

Sarà quindi aperta un’open call internazionale ad artisti di “ogni eletta espressione d’arte” con

particolare attenzione a quelle pratiche che coniugano i media tradizionali alle nuove tecnologie. I

primi 6 vincitori saranno chiamati ad intervenire negli istituti museali civici, ma anche nel porto industriale

in collaborazione con la Scuola Nazionale Trasporti, presso Luna Blu, la foresteria della Fondazione

AUTAUT, il Museo tecnico navale, il Conservatorio, andando ad abitare ed interpretare la Città attraverso

la loro sensibilità. Le opere prodotte saranno presentate sia all’interno di mostre già previste per il

2027, sia nello spazio pubblico.

FUTURO

A cura del Comune della Spezia con Provincia della Spezia, Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia, Società

dei concerti, Fondazione CariSpezia, Associazione Premio Lerici Pea – Golfo dei Poeti

In onore della presenza Futurista alla Spezia, sarà sviluppato un grande progetto diffuso tra arti visive,

poesia e musica che rilegga questo movimento con gli occhi di oggi, passando dagli idrovolanti

all’intelligenza artificiale, dalla pittura all’arte digitale, dall’intonarumori di Luigi Russolo alla musica

elettronica. Una mostra che partendo dalle testimonianze presenti nelle collezioni dei musei civici vada a

richiamare artisti di tutto il mondo ad esprimersi come “futuristi di oggi”. Un concorso per giovani

compositori che privilegerà i linguaggi più inediti e innovativi del panorama della musica contemporanea.

Una rassegna che possa far rivivere le parole, il teatro, i suoni fino alle ricette futuriste, diffusa tra

Biblioteche e spazi industriali. In occasione dell’inaugurazione, si terranno due eventi di eccezione: il

Concerto per Sirene delle navi nel teatro naturale del Golfo dei poeti ed un recital dell’Aereopoema del

Golfo della Spezia accompagnato da live electronics in Piazza Europa.

1. Mosaico nel Palazzo delle Poste: Fillia “Le comunicazioni terresti e marittime”, Prampolini “Le comunicazioni telegrafiche,

telefoniche e aeree”

Livelli di profondità: arte contemporanea al CAMeC

A cura del CAMeC – Fondazione CariSpezia

Nella primavera del 2027, il CAMeC inaugurerà un grande progetto di arte contemporanea che investirà

i suoi spazi ed altri luoghi all’aperto, guardando al tema della candidatura della Spezia per esploderne i

contenuti attraverso opere edite e inedite, in forte dialogo con gli artisti residenti del Premio del Golfo e

FUTURO.

Un grande progetto speciale e partecipativo accompagnerà l’allestimento, andando ad esplorare i diversi

livelli di profondità a cui il mare ci chiama come esseri umani: un grande intervento di arte pubblica a

cura di JR, che andrà ad investire alcuni luoghi iconici fronte mare affinché la Città possa parlare anche a

chi arriva da acque lontane portando il messaggio di LaSpezia2027.

La Spezia Blu: il grande libro scritto dai Musei civici

A cura dei Musei civici della Spezia con Archivio di Stato, Archivio storico della Provincia della Spezia, INGV,

l’Accademia Cappellini, AIDEA APS, Centro culturale Il Porticciolo, Studio Nealinea

Il programma espositivo proposto può essere visto come un grande libro sul mare, composto da diversi

con l’acqua. Ogni mostra rappresenta un capitolo che approfondisce un aspetto unico di questa relazione.

Capitolo 1: La Città sull’acqua. Storia e figurazione

“capitoli” che esplorano temi diacronici e trasversali legati alla Città della Spezia e il suo rapporto

La Brigata topografica di Napoleone. La nuova città d’acqua: Questo capitolo racconta la visione

di Napoleone per La Spezia come una città marittima strategica, esplorando i progetti della Brigata

Topografica del Genio, con modelli storici e documenti di archivio che delineano la trasformazione del

golfo.

I divini abitatori marini della Città – percorsi in città: Una passeggiata attraverso la Città che rivela

come le creature marine abbiano influenzato l’architettura locale. Facciate decorate con tritoni, granchi

e altre figure mitologiche riflettono la forte connessione della Città con il mare.

Capitolo 2: La memoria dell’acqua. Miti e creature

Figli dell’acqua: sirene, tritoni, naiadi e ondine: Dedicata alle creature mitologiche d’acqua, questa

mostra al Museo Lia esplora miti antichi e il fascino delle sirene, attraverso opere provenienti da

collezioni civiche e prestiti internazionali.

La via del mare. Storie di manufatti esotici giunti alla Spezia dal mondo: Al Museo Etnografico,

questo capitolo esplora gli artefatti esotici raccolti da viaggiatori e scienziati spezzini, mettendo in luce

la connessione tra La Spezia e culture lontane.

Mare e bellezza: Simonetta Cattaneo Vespucci: la leggendaria figura del Rinascimento, che in molti

pensano essere la Venere dipinta da Botticelli, e moglie del cugino di Amerigo Vespucci, diventa

oggetto di un’esposizione in cui si rilegge attraverso di lei la storia dell’epoca tra commerci e scoperte

via mare.

Questo libro sul mare invita il visitatore a scoprire il fluttuante rapporto tra terra e acqua, tra storia e mito,

immergendosi nelle profondità culturali della Spezia.

Adunanza: è ancora un Golfo per poeti!

A cura dei Mitilanti con Associazione Premio Lerici Pea – Golfo dei Poeti, Alter Ego Digital Lab

Adunanza è il festival di poesia che sarà lanciato nel 2027 con l’obiettivo di avvicinare la comunità spezzina

a questo forma letteraria attraverso esperienze immersive, partecipative e tecnologicamente avanzate. Il

festival abbraccia il motto “è ancora un Golfo per poeti”, promuovendo un ricco calendario di eventi che

coniugano tradizione e sperimentazione, con un’attenzione particolare all’inclusività e alla diffusione

culturale.

Tavole rotonde, seminari, workshop e performance che esplorano le intersezioni tra poesia e altre forme

d’arte, come la musica, la realtà virtuale. Il percorso di Adunanza si sviluppa creando un terreno fertile

per l’ibridazione culturale e tracciando nuove geografie poetiche, offrendo una varietà di iniziative

che esplorano il potere trasformativo della parola, tra le quali:

Metapoetry: esplora nuove frontiere nella fruizione della poesia, unendo l’arte dei versi alla realtà virtuale

spazio virtuale immersivo, dove i versi prendono forma visiva e sonora. Questo progetto innovativo è

Venti. Una cultura che ispira

(VR). Grazie alla collaborazione con Alter Ego Digital Lab, i partecipanti potranno vivere la poesia in uno

pensato per attrarre sia giovani che adulti, portando la poesia in un contesto tecnologico avanzato che

amplifica il suo impatto emotivo.

Palestra di Scrittura: laboratorio educativo che mira a coinvolgere gli studenti della Provincia spezzina

nella scrittura creativa. Attraverso incontri con scrittori e poeti, e laboratori pratici, i giovani saranno

incoraggiati a esplorare diverse forme di espressione letteraria, sviluppando le loro capacità e scoprendo il

piacere della lettura e della scrittura. Questo progetto rinnova e arricchisce un format consolidato, offrendo

ai partecipanti strumenti concreti per coltivare il loro talento.

Filolibro: cultura in movimento

A cura dell’Associazione Museo Nazionale dei Trasporti e del Comune della Spezia

Il Museo Nazionale di Trasporti è proprietario dell’ultimo filobus in stato di origine della Fitram. Il

progetto, in stretta relazione con GIONA e Libriamoci, prevede il restauro e la rifunzionalizzazione del

bene per renderlo una biblioteca ambulante, veicolo di sapere e condivisione, portando libri, laboratori e

iniziative educative direttamente nelle piazze e nelle scuole, per avvicinare giovani e adulti alla lettura e

alla cultura in modo innovativo e accessibile.

Filolibro non è solo un’operazione di restauro, ma un tributo alla storia e all’innovazione della Spezia. La

Città, infatti, fu tra le prime in Italia a inaugurare un servizio filoviario nel lontano 1906, con la linea

La Spezia – Fezzano. Ancora più significativo è il fatto che, quando in molte altre città italiane le reti

filoviarie venivano smantellate, la Spezia ebbe la lungimiranza di mantenere attivo questo servizio

sostenibile, consolidando il suo ruolo pionieristico nel trasporto pubblico. Oggi, grazie ad un finanziamento

del Ministero dei Trasporti, La Spezia vede attiva una flotta di mezzi elettrici confermando questa lunga

tradizione.

Forum di Impresa cultura Italia

A cura di Confcommercio nazionale, Gruppo La Spezia e Giovani imprenditori, con il Comune della Spezia

Nel 2027, si terrà alla Spezia il Forum di Impresa cultura Italia, che contribuisce negli anni alla

valorizzazione delle imprese attraverso progetti, iniziative ed eventi trasversali. Ospiti autorevoli ed esperti

si susseguiranno sulle prospettive del mercato dell’impresa culturale e creativa in Italia e nel mondo, sulla

formazione e l’evoluzione del mercato del lavoro in cui si affacciano i talenti artistici e manageriali, nonché

sui nuovi modelli di gestione per le imprese artistiche e culturali.

Ospitare il Forum di Impresa Cultura Italia alla Spezia offrirà l’opportunità di approfondire attraverso

uno studio mirato come i consumi culturali del territorio, con un focus specifico sull’area della Spezia,

producono un effetto sull’indotto economico e su altre filiere, e aprire un importante spazio di

Il Comune della Spezia sarà attivamente coinvolto attraverso l’istituzione di un Comitato di indirizzo per

l’ideazione di una serie di iniziative in occasione del Forum di Impresa Cultura Italia, tra cui, ad esempio,

Venti. Una cultura che ispira

riflessione su questo tema.

la creazione di una card che consenta ai partecipanti del Forum l’accesso a luoghi e istituzioni culturali della

Città, oltre a spettacoli dal vivo e rassegne.

5.4. Onde. Una cultura che rigenera

Una cultura che rigenera è attenta alle persone e al loro benessere, alla costruzione di comunità, al dialogo

e alla cura. Per questo Onde si esprime con progetti nei quartieri, nei Centri anziani, diffusi sul

territorio, pensati per una migliore accessibilità del territorio ed una convivenza pacifica nel rispetto

della natura, attraverso la cultura.

Arcipelago Spezia: parola ai quartieri

A cura di DIALMA CANTIERE CREATIVO URBANO – Isforcoop, Gli Scarti, Coop. Zoe con Comune della Spezia

(Sistema bibliotecario urbano), Moto Contrario, Les Mobiles, Gli Evasi, Ass. Caesar Franck, Ass. Scacchi,

FABRICA Soc. Coop., Caritas, Delta intercultural, Mondoaperto, AIDEA La Spezia Solidarietà ODV, APS Popolare

Marola, Associazione Italia Nostra APS, Gruppo dialettale “La n’è mai tròpo tàrdio”, One Personal Center, Orti di

San Giorgio, Pro Loco del Golfo APS

Arcipelago Spezia si inserisce nei principi del New European Bauhaus, promuovendo bellezza, sostenibilità

e inclusione sociale attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare dei bambini delle

scuole primarie e delle loro famiglie. Nasce dalla necessità di rendere visibili e vivibili i quartieri della

Spezia, stimolando l’interesse dei cittadini a riscoprire la storia e le caratteristiche uniche di ogni zona.

L’obiettivo del progetto è valorizzare i quartieri della Città, trasformandoli in luoghi emblematici di

incontro, dialogo e scoperta, in cui diverse culture e storie si intrecciano, creando un tessuto urbano

coeso e vibrante.

Saranno organizzati laboratori e percorsi di trekking urbano per esplorare i luoghi di interesse comune tra

nuovi e vecchi residenti. Questi percorsi educativi permetteranno ai partecipanti di approfondire le radici

culturali della Città, promuovendo un senso di appartenenza e comprensione reciproca. Bambini e famiglie

saranno coinvolti nell’individuare, in ogni quartiere, un luogo simbolico da ri-animare e illuminare,

trasformandolo in uno spazio di riferimento per la comunità. Questi luoghi diventeranno spazi di

incontro dove i residenti potranno riunirsi, giocare e condividere esperienze.

Presso il Dialma Cantiere Creativo Urbano, si terranno giornate di presentazione del progetto e

laboratori rivolti ai bambini delle scuole primarie che potranno essere accompagnati dai genitori o

dai nonni per mantenere un approccio intergenerazionale. Con l’aiuto di FABRICA 3, saranno coprogettati gli spazi pubblici insieme ai residenti, seguendo l’approccio del Design Tattico, che facilita il

confronto e lo scambio di saperi tra chi vive la Città e chi la pianifica. Attraverso attività pratiche e creative,

3 Fabrica Società Cooperativa raccoglie al suo interno specializzazioni e competenze professionali che appartengono e integrano tutti i campi

del progettare e del costruire, dall’architettura all’ingegneria, con l’intento di formare una grande struttura multidisciplinare capace di affrontare

e risolvere le complessità che la nuova edilizia, la progettazione strutturale e l’impiantistica impongono al nostro tempo.

i bambini esploreranno la storia della loro città, comprenderanno l’importanza della sostenibilità e

impareranno a utilizzare strumenti e tecnologie per realizzare i loro progetti. Il programma includerà la

creazione di campi da gioco disegnati a terra, arredi urbani provvisori per il gioco e la lettura, piccoli palchi

per concerti ed eventi, tutto in dialogo con il tessuto culturale e creativo della Città.

Una volta completate le installazioni, ogni quartiere ospiterà eventi culturali e artistici per tutto il 2027.

Questi eventi, coordinati dalle associazioni del Dialma in collaborazione con altre realtà locali,

includeranno concerti, spettacoli teatrali e proiezioni che animeranno i quartieri, coinvolgendo residenti,

visitatori e turisti. L’associazione musicale César Franck contribuirà raccontando la storia della Spezia

attraverso i suoi monumenti architettonici e i beni culturali musicali, come gli organi storici delle chiese

cittadine. Questi strumenti, vere e proprie voci del passato, collegheranno le generazioni attraverso la

musica, rendendo tangibile la storia della Città per i giovani partecipanti.

Festival Forti di Pace

A cura del Teatro civico della Spezia con il Conservatorio della Spezia, la Società dei Concerti, Artificio 23

Il rifugio antiaereo Quintino Sella, la Batteria Valdilocchi e il Parco della Rimembranza sono solo alcuni

dei luoghi simbolo della Città che, a distanza di decenni, continuano a ricordarci l’orrore della guerra e a

consegnare alla Spezia il compito di rinnovare ogni giorno un messaggio di pace. Risalendo ancora più

indietro nel tempo, i forti e i castelli dell’entroterra testimoniano come il tema del conflitto abbia sempre

pervaso la vita umana

In questo contesto, nel 2027 verrà inaugurato il Festival Forti di Pace, un’iniziativa che si propone di

rispondere all’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030: Pace, giustizia e istituzioni forti. Il festival utilizzerà una

selezione di questi spazi storici per ospitare spettacoli, concerti e letture che veicolino messaggi di pace

e riflessione. Tuttavia, il festival andrà oltre la semplice rappresentazione artistica, affiancando ai momenti

culturali una serie di laboratori e incontri focalizzati sui temi della democrazia, della partecipazione e

della costruzione di società più coese e inclusive moderati da Dario Vergassola.

In questo contesto, sarà lanciato un Premio internazionale di composizione per musica da camera che

promuova il valore della pace e della convivenza civile. Nella Giuria del Premio, oltre al Conservatorio e

la Società dei concerti, sarà coinvolto il Liceo musicale della Spezia, a valle di un percorso formativo

promosso dai docenti. Il Festival Forti di Pace non sarà quindi solo un evento culturale, ma un vero e

proprio laboratorio di cittadinanza attiva, dove l’arte si intreccia con la riflessione civica, promuovendo la

costruzione di un futuro fondato sulla pace, la giustizia e l’inclusione.

Premio Exodus: apertura del festival

A cura del Comune della Spezia con Regione Liguria e Unione delle comunità ebraiche italiane

origine palestinese Edward Said – della Barenboim-Said Akademie. Istituita nel 2015, oggi l’accademia

musicale riunisce israeliani e palestinesi, oltre a giovani musicisti provenienti da Iran, Libano e Siria.

Onde. Una cultura che rigenera

Nel 2027 il Premio Exodus sarà assegnato a Daniel Barenboim, fondatore – insieme allo studioso di

L’orchestra di questa istituzione sarà chiamata a suonare all’interno della programmazione di Forti

di Pace quale punto di avvio del festival.

Come già menzionato, La Spezia è conosciuta come “Porta di Sion” per il suo ruolo cruciale nell’esodo di

migliaia di ebrei sopravvissuti alla Shoah. L’episodio più famoso fu quello della nave Exodus, che lasciò il

Golfo della Spezia nel 1947 con 4.515 ebrei, ma fu intercettata dalla marina britannica vicino alle coste

palestinesi. Il nome Exodus divenne simbolo del desiderio di giustizia e della nascita dello Stato di Israele.

La Spezia continua a ricordare questo ruolo con il premio omonimo, dedicato all’interculturalità e al dialogo

tra i popoli.

Special Event – Batteria Valdilocchi

A cura di Artificio23

Un evento unico e irripetibile che unisce artisti internazionali in una formazione inedita e gioca sulla

contaminazione di discipline e linguaggi artistici, in dialogo con gli spazi della Batteria Valdilocchi.

Una produzione site-specific frutto di un percorso di residenza delle compagnie e degli attori coinvolti e di

studio del luogo che è reso uno dei protagonisti principali dell’opera. Tema di questa produzione inedita,

la nascita della Città della Spezia e l’arrivo delle migliaia di persone da tutta Italia per costruire

l’Arsenale militare.

Il pubblico potrà immergersi nell’atmosfera onirica creata da immagini, suoni e persone che prendono vita

quasi magicamente, come apparizioni, andando ad esplorare tappa per tappa il percorso – ognuno con la

propria sensibilità e in contatto con il luogo – tra danza, acrobazie, musica, racconti.

Spinnaker: la cultura come vela di benessere

A cura del Comune della Spezia e della Fondazione AUT AUT, in collaborazione con ASL e comparto culturale e

creativo della Città

Spinnaker intende attivare un percorso di formazione e sperimentazione destinato al comparto

culturale e socio-sanitario locale, con un focus sulla creazione di protocolli stabili che connettano in

modo durevole i due sistemi. Si inserisce nel percorso del “Manifesto condiviso per il welfare culturale”,

un documento interregionale cui ha aderito la Regione Liguria e di cui La Spezia vuole essere cantiere

pilota.

Molte sono le iniziative in corso che rappresentano prime sperimentazioni di incontro tra cultura e salute

(v. Cap. 2), senza rientrare nel campo del welfare culturale ma dando conto della rete di collaborazioni in

essere. In questo quadro, Spinnaker prevede tre linee di intervento:

1. Rafforzamento della collaborazione tra il sistema culturale e socio-sanitario attraverso la

sperimentazione di pratiche di welfare culturale, basate su attività artistiche e creative partecipative.

Queste pratiche saranno definite a partire dalle esperienze già presenti sul territorio, implementando

Pag.36

le competenze esistenti e il lavoro avviato dal terzo settore locale.

diventino buone pratiche replicabili tramite la sottoscrizione di protocolli stabili tra istituzioni

culturali e socio-sanitarie.

3. Misurazione e monitoraggio d’impatto sia sul benessere dei partecipanti alle singole attività che

sul territorio, valutando l’impatto complessivo del progetto.

A tal fine, Spinnaker si articolerà in quattro azioni principali:

Azione 1 – Formazione e co-progettazione (2025): Il progetto avrà inizio con una fase di sensibilizzazione

e formazione dedicata agli operatori culturali e socio-sanitari. Un ciclo di incontri introduttivi e workshop,

in collaborazione con partner come Promo PA Fondazione, mirerà a diffondere la consapevolezza

dell’importanza del welfare culturale come strumento di benessere e coesione sociale, coinvolgendo enti

del Terzo settore, istituzioni culturali, ospedali, scuole e carceri. Gli incontri, guidati da esperti di rilievo

nazionale, rappresenteranno un’opportunità per condividere buone pratiche e avviare un dialogo sui

benefici derivanti dalla contaminazione tra cultura e salute.

Azione 2 – Sperimentazione (2026-2027): La fase di sperimentazione vedrà l’attivazione di due progetti

pilota:

− Terza e quarta età. In una città nella quale ormai quasi un cittadino su tre ha 65 anni e più, dove la

maggioranza di questi rappresenta una risorsa ed una ricchezza e non un problema da risolvere, si

affronta ogni giorno la sfida di contrastare solitudine e abbandono, sperimentando nuovi modelli di

welfare.

− Persone con disturbo dello spettro autistico, target di riferimento della Fondazione AUT AUT ETS

– costituita da Fondazione Carispezia, A.G.A.P.O. Odv e Fondazione Il

Domani

dell’Autismo E.T.S. – valorizzando il lavoro che da anni svolge per il benessere, l’inclusione e

l’inserimento lavorativo di questo target, per offrire risposte concrete e innovative ai bisogni relativi

ai disturbi pervasivi dello sviluppo.

Tali percorsi di sperimentazione saranno realizzati in collaborazione con gli istituti culturali civici della

Spezia.

Azione 3 – Misurazione e valutazione degli impatti (2026-2027): Sarà attivato un sistema di monitoraggio

per valutare gli effetti del progetto sul benessere dei partecipanti e l’impatto complessivo sul territorio.

Azione 4 – Formalizzazione dei protocolli (2027 – 2028): In questa fase finale, si consolideranno i risultati

ottenuti attraverso la formalizzazione dei protocolli stabili tra istituzioni culturali e socio-sanitarie, con

l’obiettivo di rendere le pratiche sviluppate replicabili nel tempo.

Nel corso del 2027, Spinnaker vedrà una presentazione pubblica dei risultati e degli impatti ottenuti dalle

iniziative nella prima fase di sperimentazione, invitando altri attori rilevanti del mondo del welfare culturale

Pag.37

nazionale.

Nuovi percorsi per domani: mobilità e valorizzazione del territorio

A cura del Comune della Spezia con il Club Alpino Italiano sezione della Spezia ed i membri del Protocollo ALA

Nuovi percorsi per domani intende creare un sistema di mobilità sostenibile che integri mare e terra

nell’ambito dell’area vasta, quale attività a supporto del progetto LIMES. Nel 2025 è previsto lo sviluppo

del primo step andando a valorizzare i sentieri che si snodano dalla Spezia fino a Cinque Terre,

Lunigiana, Garfagnana, fino a mete più distanti lungo la Via Francigena. L’obiettivo è quello di alleggerire

la pressione sui sentieri più noti, promuovendo antiche vie e territori meno frequentati anche

attraverso lo studio di una segnaletica dedicata. Nel 2026 il progetto si concentrerà sull’integrazione dei

sentieri in partenza dal Comune della Spezia con il trasporto pubblico, promuovendo l’uso di mezzi

sostenibili come treni, autobus, battelli, biciclette e monopattini elettrici, prevedendo lo sviluppo di un

sistema MAAS (Mobility as a Service) per ottimizzare gli spostamenti di cittadini e turisti, offrendo servizi

come la prenotazione di mezzi pubblici e premi per l’uso frequente. L’obiettivo è quello di creare un

progetto pilota entro il 2027, per poi integrare tutto il sistema di mobilità cittadino sulla piattaforma

MAAS.

Prendersi cura della terra: cultura e sostenibilità

A cura del Comune della Spezia e dell’Accademia Lunigianese di Scienze “G. Capellini” con American Ecological

Society, casa editrice Wiley

Nel 2027, il Forum Internazionale “Prendersi Cura della Terra” si concentrerà sull’integrazione tra

discipline umanistiche e scientifiche, con l’obiettivo di sviluppare obiettivi comuni per affrontare le

trasformazioni globali che influenzano il benessere umano e l’ecosistema. Il Forum, ispirato dalla rivista

Earth Stewardship promossa dall’American Ecological Society in collaborazione con l’editore Wiley, mira

a creare nuove basi socio-ecologiche che collegano conoscenza e azione per prevenire cambiamenti globali

rischiosi.

Nel settembre 2025, il Forum vedrà la sua prima edizione con una conferenza internazionale sulle teorie

della gestione sostenibile della Terra, mentre nel 2026 si focalizzerà sugli approcci delle popolazioni

indigene alla gestione delle risorse naturali. Il Forum avrà sede presso l’Accademia Lunigianese di Scienze

“G. Capellini”, avvalendosi delle competenze delle Università liguri e toscane.

Territorio Mare – Festival dell’enogastronomia Mediterranea

A cura del Comune della Spezia con Autorità portuale, Tarros, Slowfood, Assafrica, Centro del Mare UNIGE, Patto

educativo di comunità. Con il patrocinio della Fondazione PRIMA

“Territorio Mare” è un progetto di festival che dal 2027 possa celebrare il legame tra la filiera

agroalimentare e la cucina locale della Spezia, ponendola in dialogo con le tradizioni culinarie

Pag.38

mediterranee. L’iniziativa avrà spazi dedicati, diffusi in Città, per mostrare ricette e influenze culturali

condivise, e proporre attività che valorizzino la cultura del mare che ha plasmato la storia italiana e

continua a influenzare la cucina locale.

Nella prima edizione, l’Autorità di Sistema portuale con Tarros ed Assafrica contribuirà con iniziative che

esplorano la cultura culinaria africana, mentre il Museo Etnografico della Spezia, proporrà un percorso

sulla mitilicoltura, introdotta alla Spezia nel XIX secolo e divenuta emblema della cultura locale. In questo

contesto, Slow Food La Spezia Golfo dei Poeti e la Cooperativa Miticoltori Spezzini celebreranno le

pratiche sostenibili della mitilicoltura e dell’ostricoltura, fondamentali per la tutela del mare e la biodiversità

marina. Degustazioni e laboratori offriranno un’esperienza diretta della filiera e della cucina locale. La

viticultura eroica sarà esplorata in collaborazione con produttori locali che racconteranno la storia della

viticultura delle Cinque Terre, caratterizzata da condizioni estreme e un forte legame con il mare.

L’iniziativa comprenderà degustazioni e proiezioni multimediali, esplorando la connessione tra tradizione

e innovazione. E l’Associazione “5 Terre Academy” promuoverà la pesca sostenibile attraverso l’uso del

pesce “povero” e tecniche di pesca meno invasive, con corsi e laboratori che coinvolgeranno chef e studenti.

“Territorio Mare” non sarà solo una celebrazione della cucina, ma un viaggio culturale che collega La

Spezia al Mediterraneo, valorizzando l’agroalimentare come strumento di tutela ambientale e identità

locale.

5.5. Maree. Una cultura che ritorna

Una cultura che ritorna è in movimento, reagisce ai cambiamenti, è resiliente, e per questo è in continuo

aggiornamento ed evoluzione. Per rafforzare gli eventi ricorrenti, aprirsi a nuove proposte, favorendo

anche una maggiore attrattività e permanenza dei visitatori, nel 2026 sarà promosso un avviso

pubblico che da un lato possa recepire nuove proposte, anche da team di giovani non ancora costituiti

in ETS o imprese, e dall’altro possa fornire le nuove competenze necessarie al comparto culturale e

creativo per proiettarsi con più forza verso il futuro: sostenibilità degli eventi, innovazione digitale per

l’audience engagement e development, accessibilità per tutti. Il percorso formativo prevedrà anche

momenti di matching tra cultura e mondo del mare, per favorire lo sviluppo di attività, servizi e prodotti

integrati tra i comparti di ricerca e sviluppo ed i settori creativi.

Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque

A cura del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune della Spezia in collaborazione con GIONA, Artificio23,

Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti

Libriamoci è una rassegna dedicata alla promozione della lettura organizzata dal Sistema Bibliotecario

Urbano del Comune della Spezia, che guarda al libro e al dialogo con gli scrittori come ad occasioni

di viaggio e alle grandi scoperte geografiche, celebrando il mare come strada verso l’ignoto, come spazio

Maree. Una cultura che ritorna

di profonda riflessione ma anche di grande leggerezza. L’edizione del 2027 sarà dedicata alla narrativa

di esplorazione e avventura che ha ispirato scrittori, poeti e navigatori. Il tema sarà esplorato attraverso una

serie di iniziative che coinvolgeranno autori, storici, esploratori moderni e scienziati, proponendo al

pubblico un ricco programma di eventi.

La rassegna includerà laboratori di scrittura creativa per bambini e ragazzi, ispirati ai grandi viaggiatori

e navigatori della storia, e una serie di eventi speciali tra cui “Mappin”: a bordo di un vaporetto, artisti e

intellettuali di generazioni diverse si racconteranno mettendosi a confronto, offrendo punti di vista diversi

sul tema trattato. L’esplorazione delle coste del Golfo diventa così un’occasione per mappare la

contemporaneità.

Inclusione e formazione saranno al centro delle attività di Libriamoci 2027. Le biblioteche diventeranno

sedi formative stabili per corsi dedicati a Nati per Leggere, Letture ad alta voce e DSA (Disturbi Specifici

dell’Apprendimento), con l’obiettivo di promuovere la lettura come strumento di inclusione e supporto per

tutti. Attraverso un calendario di corsi formativi organizzati in collaborazione con associazioni del

territorio, scuole e realtà che si occupano di inclusione, le biblioteche forniranno strumenti per formare

volontari e operatori nell’ambito della lettura per l’infanzia e l’educazione inclusiva. Queste attività daranno

particolare attenzione ai soggetti fragili, con bisogni educativi speciali, non vedenti, ipovedenti e non udenti

(con l’utilizzo della LIS). La lettura diventerà così un ponte di accesso alla cultura per tutti, rafforzando il

ruolo delle biblioteche come presidi culturali e inclusivi nel territorio.

Mostre ed esposizioni sul tema dei viaggi per mare arricchiranno il programma, con un focus sui materiali

storici custoditi negli archivi bibliotecari, tra cui libri rari, riviste, mappe e documenti relativi alle grandi

scoperte geografiche e alla storia della navigazione.

Libriamoci 2027 diventerà così un’occasione per esplorare non solo le imprese dei grandi navigatori,

ma anche nuove vie per l’inclusione e l’educazione attraverso la lettura.

FUORI LUOGO: farsi mare con il teatro

A cura de Gli Scarti ETS con Accademia delle diversità, APS Fuori Luogo, Balletto Civile, CarteBlanche Compagnia della Fortezza, Isforcoop La Spezia, ScenaMadre (Teatro Express), Stratagemmi prospettive teatrali

(Milano), Teatro La Caduta, ZonaK – Milano

Fin dalla sua nascita Fuori Luogo ha aspirato ad interpretare, con gli strumenti delle arti performative, le

tensioni, le sensibilità ed anche le contraddizioni più forti della contemporaneità. Alla ricerca di ciò che

forse anche grandi artisti, letterati, poeti e pittori del passato cercavano nell’anfiteatro d’acqua del

nostro golfo: la comparsa di una scena del tempo presente. Ma Fuori Luogo non è solo un “cartellone”

di spettacoli, è un progetto di produzione culturale, di dialogo e creazione dei diversi linguaggi delle

tante culture che percorrono la società contemporanea; soprattutto attraverso il coinvolgimento attivo

degli artisti, del pubblico e del territorio, principalmente dei più giovani, per promuovere ed essere

Pag.40

comunità nella diversità.

Il Dialma – cantiere creativo urbano, e in altre location della Città, coinvolgendo alcuni dei più importanti

artisti della scena internazionale come Rimini Protokoll, Milo Rau, Emma Dante, Antonio Latella, e il

collettivo Sotterraneo. In questo quadro, è previsto un progetto di teatro partecipativo a cura del Teatro

delle Albe che inviterà la cittadinanza della Spezia a “farsi mare”.

Inoltre, saranno avviati percorsi laboratoriali destinati agli studenti delle scuole superiori e giovani

spezzini con diverse abilità, e agli utenti della Casa circondariale della Spezia 4. Entrambi i percorsi

saranno pensati per indagare il mistero degli abissi attraverso testi di grandi autori: dall’Odissea di Omero

a Cuore di tenebra di Joseph Conrad, dalla Tempesta di Shakespeare a Ventimila leghe sotto i mari. La

restituzione del lavoro dei due laboratori sarà uno spettacolo in due capitoli che esplori la vita in mare,

il sentimento di vulnerabilità e libertà che si può provare in barca, di terrore e gioia, di spaesamento.

In linea con il progetto nazionale Per Aspera ad Astra promosso dall’Acri e sostenuto anche dalla Fondazione Carispezia, che coinvolge un

gruppo di detenuti della Casa Circondariale in laboratori di teatro, scenotecnica e fonica, curati da Scarti – Centro di Produzione Teatrale

d’Innovazione, che si tengono all’interno del carcere, con la produzione di uno spettacolo finale.

Maree. Una cultura che ritorna

AND Festival: arte e teatro dappertutto

A cura di Artificio 23

AND Festival riunisce diverse forme di arte e spettacolo: il teatro di strada, con artisti e compagnie

italiane e internazionali, progetti multidisciplinari, spettacoli itineranti, racconti, giochi, workshop,

negli spazi urbani della Spezia.

La programmazione complessiva del Festival è accessibile a tutti in quanto gratuita e nelle strade e nelle

piazze della Città, in cui chiunque può imbattersi e farsi coinvolgere, senza limiti di barriere linguistiche

grazie al linguaggio universale del circo. Nelle sue 3 edizioni il Festival ha ospitato artisti provenienti da

Francia, Regno Unito, Argentina, Germania, Cile, oltre che coinvolgere artisti e realtà del territorio.

Nel 2027, l’evento proporrà un programma dedicato alla Cultura come il mare, intesa come cultura del

movimento, dell’onda, della mareggiata, della marea che dialoga con la luna. Tra acqua e cielo il

festival andrà ad abitare in particolare il waterfront ed i porti turistici, in bilico sulla linea di costa del Golfo.

Trac Festival: circo d’inverno

A cura di Artificio 23 con il Comune della Spezia

Sulla scia di AND Festival, nell’inverno 2023 è nato Trac, dedicato all’esplorazione di nuovi linguaggi

espressivi attraverso il teatro di ricerca e il circo contemporaneo all’interno di un grande chapiteau

nei giardini storici della Spezia in prossimità del lungomare: uno spazio di fruizione capace di

sorprendere e di creare relazioni magiche tra pubblico e artisti.

Per il 2027, Trac rafforzerà il suo public program dedicato alle scuole, andando ad intercettare il

pubblico giovanile attraverso incontri e laboratori dove il mondo marino farà da protagonista.

Paleofestival: Preistoria del Mare

A cura del Castello San Giorgio – Comune della Spezia

Il Paleofestival si svolge dal 2007 al Museo del Castello San Giorgio; attraverso dimostrazioni

interattive, attività esperienziali, momenti ludici, laboratori individuali manuali e spettacoli da vivere

in prima persona, la due giorni divulga le sperimentazioni archeologiche insegnando a bambini ed

adulti a manipolare la materia per produrre gli strumenti e utensili della Preistoria così che,

conoscendo le radici del nostro passato, possano migliorare il loro futuro in una nuova consapevolezza del

rapporto con l’ambiente e con la società. Nell’antichità, infatti, il riuso e il riciclo dei materiali era

fondamentale per il risparmio economico, e la trasmissione pratica dei saperi era il metodo principale di

insegnamento, poiché si garantivano insieme la sopravvivenza e il progresso di tutta la comunità. Il

Paleofestival si accompagna inoltre di un convegno scientifico che affronta tematiche relative a

Pag.42

sperimentazioni archeologiche recenti e ricerche specialistiche sull’archeologia.

Nel 2027, per la XX edizione, il Paleofestival indagherà la “Preistoria del mare” andando ad abitare

anche parte dei Giardini storici civici, teatro ideale e naturale per allestimenti filologici dedicati

all’Archeologia. Saranno proposte attività come: tecniche di realizzazione di nodi marinari, realizzazione

di reti da pesca e nasse usando le tecniche dell’antichità, produzione di piccole anfore, i contenitori marini

per eccellenza, mosaici e affreschi a tema marino, illustrazione dei metodi di conservazione dei pesci, etc.

Ai laboratori sarà affiancato un evento unico: la traversata del Golfo della Spezia in piroga. Lo

sperimentatore archeologo francese Vincent Lascour, associazione Chalcophore, porterà alla Spezia la

piroga monossile da lui realizzata con tecniche preistoriche utilizzando accette dell’età del Bronzo e

tecniche di combustione. Con tale piroga ha realizzato nel 2020/21 la circumnavigazione della Corsica

con finanziamenti ministeriali. Sarà l’occasione per tutti gli amanti della navigazione di seguire un evento

unico e speciale che potrà essere filmato e promosso su scala nazionale.

Spetialis: il festival della Spezia antica incontra il mare

A cura del Castello San Giorgio – Comune della Spezia

Spetialis, il Festival della Spezia Antica, è una manifestazione culturale che, dal 2023, celebra le radici

storiche della Città attraverso rievocazioni, cortei storici, spettacoli, laboratori e mestieri

tradizionali. Ogni anno, a fine settembre, i cittadini e i visitatori si immergono in un viaggio nel passato,

esplorando le strade del centro e i tesori custoditi nei Musei Civici. La manifestazione anima il centro

cittadino e i Musei del Castello San Giorgio, Etnografico e Amedeo Lia, offrendo un’esperienza unica che

collega la comunità alle sue origini.

L’edizione del 2027 si svolgerà non solo nel cuore della Città, ma anche lungo il fronte mare, integrando

spazi storici e culturali, come il recuperato Convento delle Clarisse, per offrire una panoramica completa

delle tradizioni marinare e terrestri della Spezia. La Città sarà organizzata in “piazze tematiche” per

ospitare mercati medievali/rinascimentali, con banchi dove artigiani e commercianti esporranno

prodotti tipici e manufatti. La passeggiata Morin sarà dedicata a racconti e aneddoti di storia locale,

coinvolgendo il pubblico con narrazioni interattive e spettacoli di falconeria. Una rievocazione storica

dello sbarco dei pirati di Dragut, che nel 1545 attaccarono il Golfo della Spezia, sarà realizzata in

collaborazione con il Borgo di Cadimare, garantendo un evento filologicamente accurato con imbarcazioni

e costumi d’epoca.

Festival Internazionale del Jazz della Spezia

A cura della Società dei concerti in collaborazione con il Comune della Spezia

Il Festival del Jazz 2027 celebrerà la tradizione e l’evoluzione del jazz attraverso un gemellaggio culturale

Il festival amplierà la sua tradizionale programmazione, estendendosi in nuovi spazi e contesti per offrire

esperienze musicali inedite, come i concerti sui battelli nel suggestivo scenario del Golfo dei Poeti e i

con la Città di New Orleans, per esplorare le profonde radici del jazz e le sue influenze globali.

concerti itineranti ispirati alle parate di New Orleans, che animeranno le vie e le piazze della Spezia,

trasformando la Città in un grande palcoscenico a cielo aperto (in stretto legame con il progetto

Arcipelago Spezia). Un tributo speciale sarà dedicato a Congo Square, simbolo di libertà e

integrazione, con un evento celebrativo in Piazzale Brin, in omaggio a Louis Armstrong.

Il festival sarà arricchito da workshop, masterclass e incontri con musicisti e critici del jazz provenienti

dall’Italia e da New Orleans, coinvolgendo scuole, associazioni culturali e gruppi musicali locali per

promuovere la partecipazione attiva e lo scambio culturale. L’edizione del 2027 si candida a diventare un

appuntamento imperdibile nel calendario culturale italiano, unendo tradizione e innovazione per portare il

meglio del jazz internazionale nelle strade, nelle piazze e sul mare della Spezia.

Festival Paganiniano di Carro: musica nei borghi

A cura della Società dei concerti in collaborazione con European Paganini Route ed i Comuni della Val di Tara

Il Festival Paganiniano di Carro nasce nel 2001 per valorizzare l’opera di Niccolò Paganini e il virtuosismo

musicale. Concepito come un itinerario con numerosi concerti nei diversi borghi della vallata e della

costa, il Festival si svolge da metà luglio per concludersi il 14 agosto e permette di far apprezzare

artisti di fama nazionale ed internazionale e giovani talenti. La rassegna inizia e si conclude nel

suggestivo borgo di Carro, luogo di origine degli avi del violinista come testimonia ancora una casa

italiano e straniero la val di Vara, luogo dove la natura è rimasta incontaminata e le tradizioni intatte.

Maree. Una cultura che ritorna

appartenuta alla famiglia di Paganini. Negli anni il Festival ha consentito di fare conoscere a un pubblico